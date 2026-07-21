«Η ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Ηλία Κασιδιάρη δεν προσβάλλει μόνο την αλήθεια αλλά τους αγώνες του αντιφασιστικού κινήματος και στην Ελλάδα και διεθνώς», αναφέρει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο Ίλον Μάσκ αναδημοσίευσε τις προάλλες μία ανάρτηση της Νορβηγίδας δημοσιογράφου, Rebecca Mistereggen, η οποία παρουσίαζε τον Έλληνα καταδικασθέντα της δίκης της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, ως αδικημένο από τη Δικαιοσύνη, αναφορικά με το αίτημά το οποίο έχει υποβάλει για να αποφυλακιστεί.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος σχολίασε την ανάρτηση την οποία αναδημοσίευσε με τη φράση «This is messed up», με τον ίδιο τον Κασιδιάρη να πανηγυρίζει.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης αναρωτιέται, με φόντο την ανάρτηση του Ίλον Μασκ για τον Ηλία Κασιδιάρη: «Γιατί δεν σχολιάζουν οι φανατικοί τραμπικοί την ανάρτηση Μασκ για Κασιδιάρη;».

«Η ανάρτηση του Έλον Μασκ για τον Ηλία Κασιδιάρη δεν προσβάλλει μόνο την αλήθεια αλλά τους αγώνες του αντιφασιστικού κινήματος και στην Ελλάδα και διεθνώς, τον κάθε άνθρωπο που πιστεύει στις αξίες της Δημοκρατίας και του Ανθρωπισμού.

Ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην ιστορική δίκη του 2020, δεν είναι «πολιτικός κρατούμενος», είναι καταδικασμένος για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Πληρώσαμε πολύ ακριβά τη δράση της Χρυσής Αυγής και την βρήκαμε μπροστά μας στην παρούσα Βουλή με το κέλυφος Σπαρτιάτες. Υπήρξαν θύματα, υπήρξε αίμα, γι’ αυτό και η ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής αποτέλεσε νίκη της κοινωνίας, της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης», αναφέρει το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει: «Η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε για τις εγκληματικές της πράξεις. Ο Μασκ παρεμβαίνει υπέρ ενός καταδικασμένου στελέχους μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης που έσπειρε το μίσος και τη βία, δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, επιτέθηκε σε συνδικαλιστές και μετανάστες και δηλητηρίασε τη δημοκρατική ζωή της χώρας.

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Κανένα tweet, όσο ισχυρός κι αν είναι ο αποστολέας του, δεν μπορεί να μετατρέψει τους θύτες σε θύματα. Κανένας τρισεκατομμυριούχος δεν θα μας παραδώσει μαθήματα Δημοκρατίας και Δικαιωμάτων.

Σε τέτοια ζητήματα κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τη σιωπή, μια πρόταση θα ήταν να το σχολιάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο επόμενο κυριακάτικο μήνυμά του».

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