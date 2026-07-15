Υποστήριξη Μασκ σε Λεπέν, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Ο Ίλον Μασκ πήρε από τώρα θέση και για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027, εκφράζοντας την υποστήριξή του για τη Μαρίν Λεπέν, μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», έγραψε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο στην πλατφόρμα που του ανήκει, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Λεπέν.

{https://x.com/elonmusk/status/2077359803454673313}

Η ηγέτιδα της Ακροδεξιάς της Γαλλίας ξεκίνησε την τέταρτη προεκλογική εκστρατεία της για την προεδρία την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη δικαστική απόφαση που επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά μείωση την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Η σχέση του Μασκ με τη Γαλλία

Ο Μασκ αρέσκεται σε αναρτήσεις με τις οποίες εκφράζει προτιμήσεις για Ευρωπαίους πολιτικούς, εκφράζοντας την υποστήριξή του για Δεξιούς και Ακροδεξιούς υποψήφιους. Για παράδειγμα, τον Μάιο ισχυρίστηκε πως το Restore Britain του Ρούπερτ Λόου είναι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε «να σώσει τη Βρετανία».

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Αυτή όμως είναι η πρώτη φορά που παίρνει δημόσια θέση υπέρ υποψήφιου σε γαλλικές εκλογές. Το 2022, έπειτα από συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε πως ήταν τιμή του και υποστήριξη την αντιδημοφιλή απόφαση του Γάλλου προέδρου για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, την οποία η Λεπέν έχει πει ότι θα αναιρέσει.

Η σχέση του Μασκ με τη Γαλλία έχει και νομική διάσταση. Η γαλλική αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα για το Grok του X, για σεξουαλικού περιεχομένου deepfakes και αντισημιτικές απαντήσεις. Τον Φεβρουάριο έγινε έφοδος στα γραφεία του Χ στο Παρίσι και ο Μασκ κλήθηκε για κατάθεση σε εισαγγελέα τον Απρίλιο, αλλά δεν εμφανίστηκε.

Πηγή: Politico