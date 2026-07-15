Το SUP έχει αναδειχθεί σε μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες του καλοκαιριού, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι η νομοθεσία προβλέπει κανόνες ασφαλείας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 13 Ιουλίου 2026, στελέχη της λιμενικής αρχής πραγματοποίησαν έλεγχο στην πολυσύχναστη παραλία του Αη Γιάννη στη Λήμνο. Εκεί εντόπισαν έναν αναβάτη SUP να απολαμβάνει τη θάλασσα, χωρίς όμως να φορά το ατομικό του σωσίβιο.

Το αποτέλεσμα; Ένα πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.

Το βίντεο από τη στιγμή του ελέγχου και της βεβαίωσης της παράβασης ανέβηκε γρήγορα στο TikTok, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες και ανοίγοντας μια μεγάλη συζήτηση για το αν οι πολίτες γνωρίζουν τελικά τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται όταν ανεβαίνουν σε μια σανίδα.

{https://www.tiktok.com/@maryvonnetr/video/7661960740886154518?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7541327432332396054}

Τι ορίζει η νομοθεσία

Απαγορεύεται:

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