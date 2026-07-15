Το μεσημέρι της Δευτέρας, 13 Ιουλίου 2026, στελέχη της λιμενικής αρχής πραγματοποίησαν έλεγχο στην πολυσύχναστη παραλία του Αη Γιάννη στη Λήμνο. Εκεί εντόπισαν έναν αναβάτη SUP να απολαμβάνει τη θάλασσα, χωρίς όμως να φορά το ατομικό του σωσίβιο.
Το αποτέλεσμα; Ένα πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.
Το βίντεο από τη στιγμή του ελέγχου και της βεβαίωσης της παράβασης ανέβηκε γρήγορα στο TikTok, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες και ανοίγοντας μια μεγάλη συζήτηση για το αν οι πολίτες γνωρίζουν τελικά τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται όταν ανεβαίνουν σε μια σανίδα.
{https://www.tiktok.com/@maryvonnetr/video/7661960740886154518?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7541327432332396054}
Τι ορίζει η νομοθεσία
Απαγορεύεται:
- Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκατεσσάρων (14) ετών.
- Η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.
- Η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.
- Η κυκλοφορία του εφόσον επιβαίνουν περισσότερα του ενός (01) άτομα.
- Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.
- Η κυκλοφορία του με χρήση ιστίου.