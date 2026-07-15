Η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει έντονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Με τον ασθενέστερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τριών ετών αναπτύχθηκε η οικονομία της Κίνας το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς η μεγάλη υποχώρηση των επενδύσεων και η υποτονική εγχώρια ζήτηση εντείνουν τις πιέσεις για νέα μέτρα στήριξης από το Πεκίνο.

Το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,3% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου σε ετήσια βάση, έναντι ανάπτυξης 5% το πρώτο τρίμηνο. Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις για ανάπτυξη 4,5% και αποτελεί τον βραδύτερο ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου διαμορφώθηκε κάτω από τον ετήσιο στόχο του Πεκίνου, ο οποίος έχει τεθεί μεταξύ 4,5% και 5%, σε μια περίοδο κατά την οποία η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου βρίσκεται αντιμέτωπη με την αδύναμη εσωτερική ζήτηση, την παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων και τις εμπορικές εντάσεις με βασικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επενδύσεις

Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιδείνωση στο μέτωπο των επενδύσεων. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις αστικές περιοχές μειώθηκαν κατά 5,7% στο πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, έναντι εκτιμήσεων για πτώση 4,9%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στην αγορά ακινήτων, όπου οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 18%. Οι επενδύσεις σε υποδομές μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ στη μεταποίηση καταγράφηκε πτώση 1,2%. Η παρατεταμένη κάμψη του κλάδου των ακινήτων, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη δυνατότητα δανεισμού των τοπικών κυβερνήσεων, συνεχίζει να επιβαρύνει έναν από τους παραδοσιακούς κινητήρες ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.

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Καλύτερη ήταν η εικόνα στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1%, ανακάμπτοντας από την πτώση 0,6% του προηγούμενου μήνα και ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Τον Μάιο οι λιανικές πωλήσεις είχαν καταγράψει την πρώτη μηνιαία υποχώρησή τους από τα τέλη του 2022, καθώς η περιορισμένη ζήτηση και οι μεγάλες εκπτώσεις των επιχειρήσεων πίεσαν την αγορά.

Παράλληλα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,3% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας από το 4,5% του Μαΐου και ξεπερνώντας τις προβλέψεις για άνοδο 4,7%.

Ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

Η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει έντονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές, ιδιαίτερα σε κλάδους που συνδέονται με την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη, στηρίζουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, την ώρα που η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν υπό πίεση.

Οι εξαγωγές διατηρούν τον ρόλο του βασικού πυλώνα ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Τον Ιούνιο η αύξησή τους ξεπέρασε τις προσδοκίες και ήταν η ισχυρότερη από τα τέλη του 2021, με βασικούς μοχλούς τη ζήτηση για ημιαγωγούς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξαρτήματα, καθώς και ενεργειακό εξοπλισμό.

Η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενες εμπορικές πιέσεις. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε κατά 24% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω των αυξημένων αποστολών μηχανημάτων και οχημάτων, διατηρώντας στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέων εμπορικών εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών.

Στην αγορά εργασίας, το επίσημο ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές παρέμεινε σταθερό στο 5% τον Ιούνιο. Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την κινεζική οικονομία, παρά την υποχώρησή της στο 15,6% τον Μάιο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δώδεκα μηνών.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη μεγάλη κάμψη των επενδύσεων και την αδύναμη εγχώρια ζήτηση, στρέφει πλέον την προσοχή στις επόμενες κινήσεις του Πεκίνου. Η πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες αναμένεται να καθορίσει εάν οι κινεζικές αρχές θα προχωρήσουν σε ισχυρότερη δημοσιονομική και νομισματική στήριξη, προκειμένου να διατηρήσουν την ανάπτυξη εντός του στόχου για το σύνολο του 2026.