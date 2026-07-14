Η έρευνα έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα.

Το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι δείχνουν στοιχεία

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, την περίοδο 2021-2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα εταιρειών-«εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), οι οποίες είχαν συσταθεί με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ, διακινώντας ηλεκτρονικά είδη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς την καταβολή του φόρου ή διεκδικώντας επιστροφές ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Η EPPO εκτιμά ότι το φερόμενο κύκλωμα προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας από μη καταβληθέντα έσοδα ΦΠΑ. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.

Κατάσχεση μεγάλου όγκου εγγράφων

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία διενεργεί και την ποινική έρευνα, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν μεγάλος όγκος εγγράφων, λογιστικών στοιχείων και ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.