Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς κοντά στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 10 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν εναέριες ρίψεις νερού. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης έχουν διατεθεί για την υποστήριξη του έργου κατάσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, πλησίον της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Στο μήνυμα 112 που εστάλη στα κινητά των κατοίκων λόγω της φωτιάς αναφέρεται ότι «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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Σημαντική βοήθεια στην επιχείρηση προσφέρει η τεχνολογία επιτήρησης που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

Μέσω της εικόνας αυτής οι αρμόδιοι μπορούν να έχουν καλύτερη εκτίμηση για την πορεία της φωτιάς, να εντοπίζουν πιθανά νέα σημεία εξάπλωσης και να κατευθύνουν αποτελεσματικότερα τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στα Βασιλικά

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2076970013949325697}