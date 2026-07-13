Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον κ. Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αλλά εάν ο όρος είναι "με άλλον Πρωθυπουργό", αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Η εν λόγω τοποθέτηση είναι μεν λογική έως... αυτονόητη για τη ΝΔ, ωστόσο δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε πως στέλνει σήμα «χαλαρής ψήφου» στις τάξεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που η συσπείρωσή της κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τα σενάρια αυτοδυναμίας έχουν πάει περίπατο. Το μήνυμα που λαμβάνει ένας απογοητευμένος δεξιός ψηφοφόρος –και σύμφωνα με όλες τις έρευνες κοινής γνώμης είναι πολλοί– επί της ουσίας είναι πως δεν υπάρχει πρόβλημα να μην ψηφίσει ΝΔ αλλά το κόμμα του κ. Σαμαρά, στέλνοντας μήνυμα δυσαρέσκειας προς το κυβερνών κόμμα, καθώς μετεκλογικά θα συζητήσουν για κυβερνητική συνεργασία.

Η στήλη υπενθυμίζει πως, σύμφωνα με τις Τάσεις της MRB που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους της ΝΔ στις ευρωεκλογές του 2023 βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να ψηφίσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά...

Ν.Α.