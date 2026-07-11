Η Ν. Δ. και ο Κ.Μητσοτάκης έχουν βρει έναν φίλο για τα δύσκολα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, όσο και εάν θέλει να παρουσιάζεται αντισυστημικός και αντικυβερνητικός, λειτουργεί ως οιονεί κυβερνητικός εταίρος αλα καρτ.

Η μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άρειο Πάγο για τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα παίρνει πλέον το δρόμο για τη Βουλή προς ικανοποίηση του Μεγάρου Μαξίμου, που προσδοκούσε να αλλάξει την ατζέντα από το αίτημα Σαμαρά για τις υποκλοπές και να διαχειριστεί την πάνδημη άποψη γενικευμένης διαφθοράς της κυβέρνησης. Ωστόσο η εν λόγω πρωτοβουλία του κ. Βελόπουλου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε σχέση με την... ιδιαίτερη σχέση που διατηρεί με το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο χαρακτηρισμός «λαγός του Μαξίμου», τον οποίον απέδωσε η στήλη «Πληροφοριοδότης» την Τετάρτη στον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης κρίνεται μάλλον ατυχής για τα συμπαθή θηλαστικά, αν κρίνει κανείς από τη στάση που έχει τηρήσει το κόμμα του εντός και εκτός Κοινοβουλίου, πίσω από τις βαρύγδουπες δηλώσεις και τον καταγγελτικό λόγο.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν βρει έναν φίλο για τα δύσκολα, καθώς όπως προκύπτει τα τελευταία επτά χρόνια, όσο και ο ίδιος να θέλει να παρουσιάζεται αντισυστημικός και αντικυβερνητικός, λειτουργεί ως οιονεί κυβερνητικός εταίρος αλα καρτ, όποτε αυτό απαιτηθεί από τη συγκυρία και τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Όποτε χρειάστηκε, έχει βάλει «πλάτη» στην κυβερνητική πλειοψηφία σε κρίσιμες ψηφοφορίες.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, όταν τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε ψηφίσει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «γαλάζια» πρόταση για αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές. Υπενθυμίζεται ότι τότε η πρόταση της ΝΔ κατάφερε να συγκεντρώσει 16 στις 27 ψήφους και - αντισυνταγματικά αφού απαιτούνταν 17 - πέρασε η αποψίλωση της ΑΔΑΕ από τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής που ασχολούνταν με τη διερεύνηση του σκανδάλου.

«Χέρι-χέρι» με την ΝΔ, η Ελληνική Λύση στην ίδια συνεδρίαση ψήφισε και την αντικατάσταση των μελών του ΕΣΡ, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλουν «παρασκηνιακή συμφωνία» μεταξύ των δύο κομμάτων με αιχμές ότι με τη νέα σύνθεση του ΕΣΡ θα «ρυθμιστεί» πρόστιμο εκατομμυρίων που εκκρεμούσε σε βάρος του Κυριάκου Βελόπουλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε νομοθετικό επίπεδο, το 2019 η Ελληνική Λύση ήταν το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που υπερψήφισε επί της αρχής το φορολογικό νομοσχέδιο με τα υπόλοιπα κόμματα να της καταλογίζουν ταύτιση με την οικονομική πολιτική του Μεγάρου Μαξίμου.

Το 2020 είχε υπερψηφίσει με την ΝΔ, την κατάργηση της απλής αναλογικής και την επαναφορά του συστήματος της ενισχυμένης αναλογικής με μπόνους εδρών.

Το 2021 ψήφισε θετικά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που περιλάμβανε αλλαγές στη λειτουργία των ΑΕΙ και τη θέσπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Κόμματα της αντιπολίτευσης παράλληλα καταλογίζουν στην Ελληνική Λύση πως πολλές φορές μπορεί να μην έχει υπερψηφίσει νομοθετικό έργο της ΝΔ, αλλά είτε δηλώνοντας «παρών» ή και με αποχή σε κρίσιμα νομοσχέδια, έχει διευκολύνει εμμέσως - πλην σαφώς - το κυβερνητικό στρατόπεδο να περάσει από τη Βουλή νομοθετικές πρωτοβουλίες που συναντούν αντιδράσεις.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος και οι υποκλοπές

Ιδιαίτερα αισθητή και εμφανώς παρεμβατική είναι η δραστηριοποίηση του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει ακολουθήσει μία επαμφοτερίζουσα και αρκετά νεφελώδη στάση. Παρά το γεγονός ότι ήταν από τους πρώτους πολιτικούς αρχηγούς, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που κατονόμασαν στη Βουλή εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο των υποκλοπών, οι οποίοι σήμερα έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα, έκτοτε οι παρεμβάσεις του εγείρουν ερωτηματικά, με αποκορύφωμα τη λύση του γόρδιου δεσμού στη Διάσκεψη των Προέδρων για την αποψίλωση της ΑΔΑΕ και το δέσιμο των χεριών του τότε επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, Χρήστου Ράμμου.

Οι τελευταίες αναφορές του στην υπόθεση εντείνουν έτι περαιτέρω τις απορίες για το «πού το πάει ο Βελόπουλος». Στα μέσα Απριλίου ο Κυριάκος Βελόπουλος προχώρησε από το βήμα της Βουλής σε κάποιες πολύ σημαντικές καταγγελίες που πέρασαν στα «ψιλά». Επαναλάμβανε επιτηδευμένα σε ομιλία του στη Βουλή για τις υποκλοπές πως «ακούει πολλά», φθάνοντας μάλιστα να πει πως «έχουμε ακούσει πολλά και για το Predator και από το Predator». Με δεδομένο ότι επανέλαβε σχεδόν δέκα φορές σε ένα λεπτό πως «ακούει πολλά», καθίσταται σαφές πως στόχος ήταν να περάσει κάποιο μήνυμα με αποδέκτη αυτόν που φοβάται ενδεχόμενες αποκαλύψεις, άρα, αν και αυθαίρετα, εύλογα φρονούμε το Μέγαρο Μαξίμου.

Ωστόσο, ουδείς τότε, δημόσια τουλάχιστον, ασχολήθηκε με το γεγονός ότι ένας πολιτικός αρχηγός, από το βήμα της Βουλής, ισχυρίστηκε πως έχει ακούσει υλικό σχετικό με το Predator. Ουδέποτε τέθηκαν τα αυτονόητα και εύλογα ερωτήματα: τι εννοούσε όταν είπε πως «έχουμε ακούσει πολλά από το Predator»; Εννοούσε ότι έχει ακούσει υλικό από τις παράνομες παρακολουθήσεις ή ότι έχει ακούσει τους ίδιους τους εμπλεκομένους στην υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης να μιλούν γι’ αυτό;

Κάπως έτσι φθάνουμε στο ερώτημα: Συνδιαλέγεται ο κύριος Βελόπουλος ή οι συνεργάτες του με τους καταδικασθέντες για τις παράνομες παρακολουθήσεις; Αν ναι, γιατί και με ποιο σκοπό; Και δεν θέτουμε το ερώτημα για τους συνεργάτες του εντελώς τυχαία, καθώς προκύπτει από το ρεπορτάζ.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ελληνική Λύση δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος της λύσης στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά μέρος του προβλήματος και της συγκάλυψης. Εάν αυτό δεν ισχύει, είναι στο χέρι της να το αποδείξει.

Έως τότε, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν όσα έχει υποστηρίξει από το βήμα της Βουλής ο κύριος Βελόπουλος σχετικά με τη γνώση του για το Predator είναι αερολογίες, όπως οι «Επιστολές του Ιησού» ή όχι;

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα της ομιλίας του κ. Βελόπουλου από το 13:30 ως το 14:25

{https://www.youtube.com/watch?v=dL1hijym_ag}