Θα μπορούσε θεωρητικά μια κυβέρνηση να χαρακτηρίσει περισσότερες υπηρεσιακές μεταβολές ως αναγκαίες για την Προεδρία; Η απάντηση είναι ότι η γενική διατύπωση της διάταξης αφήνει αυτό το ενδεχόμενο ανοικτό.

Ανάμεσα στις δεκάδες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις στρατηγικές αγωγές (SLAPP) που έχει δοθεί σε διαβούλευση, υπάρχει μία που περνά σχεδόν απαρατήρητη, αλλά έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Το άρθρο 89 προβλέπει ότι οι περιορισμοί στις προσλήψεις και στις υπηρεσιακές μεταβολές που ισχύουν κατά την προεκλογική περίοδο δεν θα εφαρμόζονται όταν πρόκειται για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί έχει σημασία; Επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Αν οι εθνικές εκλογές διεξαχθούν κοντά στη λήξη της συνταγματικής τετραετίας, η προεκλογική περίοδος ή ακόμη και η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης θα μπορούσαν να συμπέσουν χρονικά με την προετοιμασία ή την έναρξη της Προεδρίας.

Το άρθρο 89 δεν αποτελεί απόδειξη ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εξαντλήσει την τετραετία. Αποκαλύπτει όμως ότι ο νομοθέτης θεωρεί αυτό το ενδεχόμενο αρκετά πιθανό ώστε να θεσπίσει από τώρα εξαίρεση από το «πάγωμα» προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη ανάγνωση. Η εξαίρεση διατυπώνεται με ιδιαίτερα ευρύ τρόπο: αφορά κάθε προσωπικό που προσλαμβάνεται ή του οποίου μεταβάλλεται η υπηρεσιακή κατάσταση «για τις ανάγκες ανάληψης της Προεδρίας». Το νομοσχέδιο δεν εξειδικεύει ποιες υπηρεσίες αφορά, πόσες θέσεις καλύπτει ή ποιος κρίνει ότι μια πρόσληψη ή μια απόσπαση είναι πράγματι αναγκαία για την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι αφήνεται σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση.

Θα μπορούσε θεωρητικά μια κυβέρνηση να χαρακτηρίσει περισσότερες υπηρεσιακές μεταβολές ως αναγκαίες για την Προεδρία; Η απάντηση είναι ότι η γενική διατύπωση της διάταξης αφήνει αυτό το ενδεχόμενο ανοικτό.

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Με άλλα λόγια, μια φαινομενικά τεχνική διάταξη αφήνει να διαφανεί όχι μόνο ένας πιθανός εκλογικός σχεδιασμός σε σχέση με την Ελληνική Προεδρία του 2027, αλλά και μια επιλογή του νομοθέτη να δώσει στη διοίκηση μεγαλύτερη ευχέρεια προσλήψεων ακριβώς σε μια περίοδο όπου, κατά κανόνα, αυτές περιορίζονται για λόγους διαφάνειας και πολιτικής ουδετερότητας.

Ν.Α.