Ενισχυμένα μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες, περιμένουμε το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Παραμένουμε, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη κάτω από την επίδραση ενός ήπιου καιρικού μοτίβου με κύρια χαρακτηριστικά τις υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι και το απόγευμα, η αστάθεια αλλά και οι βοριάδες που θα πάρουν το πάνω χέρι προς την πλευρά του Αιγαίου.

Για τις επόμενες αρκετές ημέρες τα μελτέμια θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον, σε συνδυασμό με την άνοδο του υδραργύρου, όπου κατά περιόδους θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Κατά περιόδους θα έχουμε ενισχυμένα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου, ενώ ο άστατος καιρός, κατά περιόδους στέλνει κύματα αστάθειας και προς την περιοχή μας.

Σιγά σιγά αρχίζει και απομακρύνεται αυτή η ασταθής αέρια μάζα, παραδίδει τη σκυτάλη στα μελτέμια κι τη ζέστη τις επόμενες ημέρες. Η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια ευνοούν την έναρξη εκδήλωση πυρκαγιάς.

Υπολογίζουμε οτι θα φθάσουμε, τουλάχιστον μέχρι και τις 23 του μήνα, χωρίς η χώρα μας να επηρεάζεται από κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα.

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Στη συνέχεια υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, προς το τελείωμα του Ιουλίου, να μεταφερθεί αυτή η θερμή αέρια μάζα προς την περιοχή μας, γρήγορα όμως θα αρχίσει να υποχωρεί, μιας και θα βρει πιέσεις από ψυχρές αέριες μάζες που θα κατέβουν από τα Βαλκάνια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και λίγες τοπικές βροχές, τώρα το πρωί σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, όπως για παράδειγμα είναι η Εύβοια, η ανατολική Θεσσαλία, η περιοχή της Χαλκιδικής.

Σχετικά γρήγορα αυτή η μάζα θα αρχίσει να διαλύεται μιας και θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία μέσα στην ημέρα. Θα έχουμε αστάθεια αργά το απόγευμα και πάλι, κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές ξεκινάμε με καλό καιρό για να οδηγηθούμε το απόγευμα με μπόρες ή και καταιγίδες κυρίως στα βουνά της Πελοποννήσου.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φθάσουν στο Αιγαίο κοντά στα 6 μποφόρ. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων και γενίκευση των μελτεμιών, τα οποία θα απασχολήσουν και τμήματα του Ιονίου Πελάγους. Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες στο θέμα των πυρκαγιών.

Ο υδράργυρος σήμερα θα τραβήξει την ανηφόρα,, για να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η πιο δροσερή γωνιά της χώρας μας θα είναι η περιοχή των Κυκλάδων, όπου τα μελτέμια δεν θα επιτρέψουν στον υδράργυρο να πάει πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου, και με έμφαση τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και τα πιο νότια τμήματα της χώρας μας.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε σήμερα αστάθεια. Οι άνεμοι με τοπικά ήπιες εντάσεις. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνάει σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα πέσει στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου κυρίως όμως στο εσωτερικό του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Αργά το απόγευμα περιμένουμε κάποια σύννεφα στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας και τις απογευματινές ώρες θα βγαίνει κάποια αστάθεια, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Τα απογεύματα θα βγαίνουν μπόρες ή και καταιγίδες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να μονοπωλούν αρχικά στο Αιγαίο και μετά στο Ιόνιο. Τα πιο θερμά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είναι το εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, η δυτική ηπειρωτική χώρα αλλά και το εσωτερικό της Κρήτης και της Ρόδου.

Επομένως μπροστά μας ανοίγονται μέρες που θα είμαστε προστατευμένοι από το τρίτο κατά σειρά ακραίο κύμα καύσωνα. Φυσιολογικός καλοκαιρινός καιρός προς την πλευρά της χώρας μας, με τα μελτέμια να κυριαρχούν, να υπάρχει κάποια αστάθεια και θερμοκρασίες συνηθισμένες για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.

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