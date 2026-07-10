Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 3 άτομα μετά τη φωτιά στην επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν στον Ασπρόπυργο, όπου μεγάλη πυρκαγιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτου κατέληξε σε ισχυρή έκρηξη, με 11 τραυματίες. Τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι.

Πιο συγκεκριμένα ένας 49χρονος άνδρας φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του και ένας 54χρονος δίνει μάχη στη ΜΕΘ με 90% εγκαύματα στο σώμα του.

Συλλήψεις για την πρόκληση της πυρκαγιάς

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Συγκλονίζει το βίντεο με τον εγκαυματία

Βίντεο που καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά την έκρηξη αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Μέσα στους πυκνούς μαύρους καπνούς ακούγονται φωνές, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται ένας εργαζόμενος με εμφανή εγκαύματα και καμένα ρούχα.

Οι συγκλονιστικοί διάλογοι

Οι διάλογοι που ακολουθούν είναι συγκλονιστικοί: «Πάει ο ''αρκούδας''» ακούγεται να λέει κάποιος που έχει φτάσει λίγα λεπτά μετά την έκρηξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βλέποντας τον εγκαυματία εργαζόμενο φωνάζει: «Έλα από δω, έλα από δω γιατί έχει φορτηγό. Έλα έλα έλα. Ο άλλος που πήγε; Είσαι καλά; Πω πω! Πήρατε την πυροσβεστική; Ασθενοφόρο πήρες;».

«Ω ρε αδερφέ κάηκε πολύ. Πήγαινε εκεί δίπλα να μπεις στο νερό λίγο, πήγαινε. Πήρες ασθενοφόρο; Ρε αυτός κάηκε ολόκληρος», ακούγεται να λέει και στη συνέχεια αναρωτιέται: «Πώς πήρε φωτιά ρε αδερφέ;».

Ο εγκαυματίας τότε απαντά πως μάλλον πήρε φωτιά το βυτιοφόρο, ενώ εξήγησε πως το όχημα έχανε λάδια. Και τότε ακούγεται να λέει: «Άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ».

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πώς προκλήθηκε η ανάφλεξη και η ισχυρή έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οριστικά συμπεράσματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djun0gm4nvkp?integrationId=40599y14juihe6ly}