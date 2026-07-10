«Κανονικά θα γίνει αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής» είπε ο Παύλος Πολάκης.

Υπέρ της συλλογικής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, σε πρώτο χρόνο, τάχθηκε ο Παύλος Πολάκης με δηλώσεις του στο OPEN, τονίζοντας πως στη συνέχεια πρέπει να γίνει Συνέδριο, όπως ορίζει το Καταστατικό, και να ακολουθήσει η εκλογή προέδρου. Σε αυτή τη διαδικασία, επανέλαβε, θα είναι υποψήφιος.

«Αυτοί που ναρκοθέτησαν τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έλεγαν ότι πρέπει να μεταφερθεί η περιουσία του κόμματος και αυτοί που ήταν σε αναμονή για να πάνε σε άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει η απόφαση, ότι πρέπει να ηγηθεί μιας συνεργασίας προοδευτικών κομμάτων με ένα πρόγραμμα αλλαγών για να πέσει και ελεεινή και τρισάθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη», είπε αρχικά ο βουλευτής Χανίων.

«Θα γίνει κανονικά αύριο η Κεντρική Επιτροπή»

«Ο κ. Φάμελλος είχε μια ανικανότητα να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα κόμμα στο 12% και να το πηγαίνεις στο 2%. Χρέη προέδρου εκτελεί η Πολιτική Γραμματεία. Κανονικά θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Θα παράξει άλλο σχέδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε ότι ο συσχετισμός είχε αλλάξει στην ΚΕ. Δεν μπορείς κανείς να την αναβάλλει. Συμμετείχα και στην προηγούμενη, θα συμμετάσχω και τώρα. Θα πάρει απόφαση για την επαναφορά μου ως βουλευτής», συνέχισε.

«Θα είμαι υποψήφιος»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα είναι υποψήφιος, τόνισε: «Φυσικά θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Το έχω ξαναπεί αυτό».

«Μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ περιμένει στην άκρη»

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Για τα στελέχη που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε: «Θα έρθουν άλλα στελέχη που έρχονται. Θα το δείτε. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων που κάθεται στην άκρη. Αυτό το δυναμικό θα επανακάμψει. Θα καλέσει ΠΑΣΟΚ, ΜέΡΑ25, ΕΛΑΣ μέχρι το ΚΚΕ. Και εγώ θέλω συλλογική ηγεσία. Με βάση το καταστατικό πρέπει να προηγηθεί συνέδριο. Να εκλεγεί άμεσα πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας».