Το πρωινό περπάτημα και η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους προσφέρουν σημαντικά οφέλη στον οργανισμό, όμως η επιδερμίδα χρειάζεται προστασία πριν από την έκθεση στον ήλιο. Οι ειδικοί επισημαίνουν τα συχνά λάθη που γίνονται το καλοκαίρι και εξηγούν ποια είναι τα βασικά βήματα περιποίησης που δεν πρέπει να παραλείπουμε.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: η καθημερινή ρουτίνα περιποίησης προσώπου αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα στην καθημερινότητα. Τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, είναι απαραίτητο να προσφέρουμε στην επιδερμίδα τον κατάλληλο καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία. Τι συμβαίνει όμως όταν γυμναζόμαστε το πρωί; Είτε βγαίνουμε για περπάτημα στην παραλία είτε κάνουμε γιόγκα σε εξωτερικό χώρο, δεν μπορούμε να ξυπνάμε και να μην εφαρμόζουμε τίποτα στο δέρμα μας. Με τη βιασύνη και την κούραση από το πρωινό ξύπνημα, αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ετοιμάζουμε το πρωινό, ντυνόμαστε και βγαίνουμε από το σπίτι χωρίς ίχνος αντηλιακού και μόνο με λίγο νερό στο πρόσωπο. Μια κίνηση που, φαινομενικά, «για μία μέρα δεν πειράζει», όμως έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιδερμίδα.

Επιπλέον, το πρόβλημα για το δέρμα δεν αφορά μόνο την έλλειψη προστασίας. Χρειάζεται μια απλή αλλά αποτελεσματική προετοιμασία πριν από την έκθεση στον ιδρώτα της άσκησης, την εξωτερική ρύπανση ή τις αλλαγές θερμοκρασίας. Ένας από τους λόγους που πολλοί παραλείπουν αυτή τη διαδικασία πριν από τη γυμναστική είναι ο μύθος ότι απαιτούνται πολλά προϊόντα περιποίησης. Κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Τα καλά νέα είναι ότι μια σωστή ρουτίνα προσώπου μπορεί να είναι γρήγορη και εύκολη στην εφαρμογή.

Με λίγα μόνο βήματα, μπορείτε να προλάβετε την αφυδάτωση, την εμφάνιση σπυριών ή τα ηλιακά εγκαύματα όταν βγαίνετε για πρωινό περπάτημα.

Τα απαραίτητα βήματα περιποίησης προσώπου όταν βγαίνετε για πρωινό περπάτημα

Σύμφωνα με τον φαρμακοποιό, είναι σημαντικό να μην «δαιμονοποιούμε» τον ήλιο. Μπορούμε να τον απολαμβάνουμε, αλλά με προσοχή:

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«Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι επειδή βγαίνουν για περπάτημα, για παράδειγμα το καλοκαίρι στις οκτώ ή εννέα το πρωί, ο ήλιος δεν προκαλεί ακόμη βλάβες. Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες ψευδείς αισθήσεις ασφάλειας για το δέρμα το καλοκαίρι. Ακόμη και τις πρώτες ώρες της ημέρας, ειδικά αν πρόκειται να περπατήσουμε περισσότερο από 20 λεπτά, είναι σημαντικό η επιδερμίδα μας να είναι προστατευμένη από την ηλιακή ακτινοβολία».

Για την πρωινή προστασία της επιδερμίδας, όπως εξηγεί ο ειδικός στη δερμοκαλλυντική, δεν χρειάζεται μια περίπλοκη ρουτίνα δέκα βημάτων. Αρκούν τα βασικά για σωστό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία:

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή είναι οκτώ ή εννέα και μισή το πρωί ο ήλιος δεν κάνει ακόμη κακό. Δεν χρειάζεται μια περίπλοκη ρουτίνα: καθαρισμός, αντιοξειδωτικό – κατά προτίμηση βιταμίνη C –, μια ελαφριά ενυδατική κρέμα αν τη χρειαζόμαστε και φυσικά, οπωσδήποτε, αντηλιακό SPF 50+».

Όσον αφορά την ενυδατική κρέμα, αν η επιδερμίδα σας ενυδατώνεται επαρκώς από το αντηλιακό, δεν είναι απαραίτητο να την εφαρμόσετε. Αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο είναι η σωστή ποσότητα αντηλιακού πάνω στο δέρμα.

Ένα απαραίτητο βήμα της καθημερινής φροντίδας της επιδερμίδας, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40-50 ετών, είναι η αντηλιακή προστασία:

«Αν μας απασχολεί η γήρανση, οι ρυτίδες, οι πανάδες… Αυτές οι παραλείψεις μπορεί να κάνουν όλη την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει τον υπόλοιπο χρόνο –και ενώ είμαστε συνεπείς σε μια αντιγηραντική ή κατά των κηλίδων ρουτίνα– να πάει πίσω».

Η εφαρμογή αντηλιακού κάθε πρωί δεν είναι απαραίτητη μόνο για την πρόληψη των σημαδιών της ηλιακής γήρανσης, όπως οι κηλίδες και οι ρυτίδες (εκτός από τα εγκαύματα), αλλά και για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Συχνά λάθη στην περιποίηση της επιδερμίδας όταν βγαίνετε για περπάτημα

Κατά τη διάρκεια του πρωινού περπατήματος είναι πολύ συχνό να γίνονται λάθη στην περιποίηση του προσώπου. Για τον Eduardo Senante, ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι όταν χρησιμοποιούμε αντηλιακό ανθεκτικό στο νερό ή στον ιδρώτα, δεν χρειάζεται επανάληψη της εφαρμογής.

«Ωστόσο, αν ιδρώνουμε πολύ, είναι απαραίτητο να το ξαναβάλουμε, γιατί κανένα αντηλιακό δεν διαρκεί σε όλη τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας», προειδοποιεί ο φαρμακοποιός.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο ειδικός, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι επειδή θα τρέξουν ή θα περπατήσουν μόνο για μισή ώρα μπορούν να το κάνουν χωρίς αντηλιακό. Όμως αυτή η επαναλαμβανόμενη έκθεση συσσωρεύεται καθημερινά, επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος και μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA.

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«Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι ότι δεν καθαρίζουμε σωστά το δέρμα μετά την άσκηση. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν για ώρες με τον ιδρώτα, την περίσσεια σμήγματος, τα υπολείμματα αντηλιακού και τη ρύπανση πάνω στην επιδερμίδα. Όλα αυτά μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση ερεθισμών, κοκκινίλων, φραγμένων πόρων και σπυριών».

Σε περίπτωση που περάσει αρκετή ώρα από το τέλος του περπατήματος μέχρι τον καθαρισμό του προσώπου, ο Eduardo Senante προτείνει τη χρήση σπρέι υποχλωριώδους οξέος.

«Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στη μείωση του πολλαπλασιασμού των βακτηρίων κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος και γι’ αυτό οι δερματολόγοι τα συστήνουν συχνά. Επιπλέον, έχουν πολύ λίγες αντενδείξεις και είναι χρήσιμα για την πρόληψη ατελειών, σπυριών και κοκκινίλων».

Φυσικά, η επαναληπτική εφαρμογή κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει θαλασσινή αύρα:

«Μπορεί να δημιουργεί αίσθηση δροσιάς και να μας κάνει να μην αντιλαμβανόμαστε την ένταση του ήλιου, όμως η ακτινοβολία εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και είναι απαραίτητο να διατηρούμε την αντηλιακή προστασία».

Είναι σημαντική η επαναληπτική εφαρμογή του αντηλιακού;

Απολύτως. Όπως τονίζει ο Eduardo Senante, ο μύθος ότι το αντηλιακό διαρκεί όλο το πρωί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο ιδρώτας, το νερό και η τριβή με την πετσέτα ή ακόμη και με τα χέρια κάνουν το αντηλιακό να χάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητά του. Γι’ αυτό, όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο, ειδικά αν ιδρώνουμε, κολυμπάμε ή υπάρχει τριβή, συνιστάται η επαναφορά του περίπου κάθε δύο ώρες».

Επιπλέον, αν κολυμπήσουμε ή ιδρώσουμε έντονα, πρέπει να το εφαρμόσουμε ξανά νωρίτερα, ακόμη και αν η συσκευασία αναφέρει ότι είναι ανθεκτικό στο νερό ή στον ιδρώτα. Κανένα αντηλιακό δεν διατηρεί την αποτελεσματικότητά του επ’ αόριστον κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η ποσότητα που χρησιμοποιούμε. Συνήθως, όταν περπατάμε ή αθλούμαστε στην παραλία, δεν εφαρμόζουμε την απαιτούμενη ποσότητα και έτσι το δέρμα δεν έχει επαρκή κάλυψη.

«Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να επαναλαμβάνουμε το αντηλιακό αν απλώς περνάμε μία φορά ένα στικ ή ψεκάζουμε ελαφρά το πρόσωπο. Αν η στρώση είναι πολύ λεπτή, η προστασία απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται σημαντικά».

Αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν περπατάμε στην άμμο, καθώς το νερό αντανακλά μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας και το δέρμα δέχεται μεγαλύτερη άμεση έκθεση, αυξάνοντας τον κίνδυνο εγκαύματος, καταλήγει ο ειδικός στην περιποίηση προσώπου.

πηγή: instyle