Η κόρη της Κιμ Κίλιαν και του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου αποφοίτησε από το σχολείο και ετοιμάζεται να ανοίξει τα δικά της φτερά ακολουθώντας τα όνειρά της.
Η Σάντι Τριανταφυλλοπούλου, φαίνεται πως ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της την οικογενειακή της στέγη προκειμένου να ξεκινήσει την ακαδημαϊκή της καριέρα.
Η μητέρα της, εμφανώς συγκινημένη, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση αφιερωμένη σε εκείνη και ό,τι ακολουθεί στη ζωή της. Στην δημοσίευση που έκανε το βράδυ της Τετάρτη η Κιμ Κίλιαν μοιράστηκε ορισμένες κοινές τους φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.
Η κόρη της απεικονίζεται λαμπερή και εντυπωσιακή, ενώ στο πλευρό της στέκεται η ίδια.
Στο συνοδευτικό της κείμενο η Κιμ Κίλιαν εξέφρασε το θαυμασμό προς την κόρη και όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα:
«Το μικρό μου κορίτσι για πάντα. Είμαι τόσο, τόσο περήφανη για εσένα και όλα όσα έχεις καταφέρει, και είμαι σίγουρη πως αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, ακριβώς τη στιγμή που θα με χρειαστείς.
Θα μου λείψει η καθημερινή μας ρουτίνα στο σπίτι, αλλά τώρα ξέρω ότι σπίτι για εσένα θα είναι ολόκληρος ο κόσμος, και έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Άνοιξε τα φτερά σου, αγάπη μου, και η μαμά σου είναι και θα είναι πάντα εδώ για εσένα. Σε λατρεύω, mini me».
{https://www.instagram.com/p/DajBexHCGWa/?hl=el&img_index=3}