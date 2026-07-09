Και το Google κάνει το «Viking row» που έγινε viral στο Μουντιάλ 2026.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κάλεσε τους εκατομμύρια followers του στα social media να κάνουν αναζήτηση με το όνομά του στο Google, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Εκεί, τους περίμενε μια έκπληξη.

Ο 25χρονος Νορβηγός είναι ένας από τους σταρ του Μουντιάλ 2026, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας του στα προημιτελικά της διοργάνωσης, βάζοντας φρένο στη Βραζιλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, έχουν γίνει viral οι Νορβηγοί φίλαθλοι, που κάνουν ακατάπαυστα το λεγόμενο «row», τον πανηγυρισμό τους που έχει γίνει γνωστός σε όλο τον πλανήτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=45OBS0uhjdg}

Αυτά τα δύο στοιχεία συνδύασε το Google. Όποιος κάνει σήμερα αναζήτηση με το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ ή τις λέξεις «Viking row», βλέπει ακριβώς αυτό. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται Βίκινγκ καρτούν, που «κωπηλατούν», ενώ όποιος θέλει μπορεί να τους δώσει και ρυθμό, χτυπώντας το «τύμπανο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/ErlingHaaland/status/2075212863304618014}

Υπενθυμίζεται πως ο επόμενος αντίπαλος της Νορβηγίας είναι η Αγγλία και η «μονομαχία» τους τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (ΕΡΤ1) θα κρίνει ένα από τα τέσσερα εισιτήρια για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ ένιωθε μόνος, στο Μουντιάλ 2022

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ 2026, στο οποίο έχει πετύχει μέχρι στιγμής επτά γκολ, όσα και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Μόνο ο Λιονέλ Μέσι έχει σκοράρει περισσότερες φορές (8) κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Όμως, πολλοί θυμήθηκαν ένα βίντεο που είχε δημοσιευθεί πριν από τέσσερα χρόνια. Τότε ο Χάαλαντ… βαριόταν, καθώς είχε μείνει μόνος στο Μάντσεστερ, αφού οι υπόλοιποι συμπαίκτες του ήταν στο Κατάρ, για το Μουντιάλ 2022.

{https://www.instagram.com/p/DajXgkRCsLt/}