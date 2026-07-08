Στην τελική ευθεία μπαίνει το Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 πέρασε και επίσημα στην προημιτελική του φάση, καθώς χθες ολοκληρώθηκε η φάση των «16» με τις Αργεντινή και Ελβετία να παίρνουν τα δύο τελευταία εισιτήρια.

Η πρώτη αναμέτρηση των «8» είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη (09/07) ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Η Γαλλία έκαμψε την αντίσταση της Παραγουάης σε έναν αγώνα που θύμισε πιο πολύ... πυγμαχία και απέναντί της θα βρει το πάντα επικίνδυνο Μαρόκο, το οποίο απέκλεισε με σχετική άνεση τον Καναδά.

Την Παρασκευή (10/07) η Ισπανία κοντράρεται με το Βέλγιο. Η «Ρόχα» πήρε την πρόκριση στο 90΄ απέναντι στην Πορτογαλία με γκολ του Μερίνο, αφήνοντας εκτός τους γείτονές τους, στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Από την άλλη, το Βέλγιο με πρωταγωνιστή τον ΝτεΚετελάρε έριξε «τεσσάρα» στις ΗΠΑ, στον απόηχο του σκανδάλου της FIFA με την ανάκληση της κόκκινης κάρτας του Φολαρίν Μπάλογκαν.

Σκυτάλη παίρνει η μάχη της Αγγλίας με τη Νορβηγία το Σάββατο (12/07). Τα «τρία λιοντάρια» δείχνουν ότι σε αυτή την διοργάνωση δεν αστειεύονται. Η Αγγλία πήρε την πρόκριση στους «8» αποκλείοντας το Μεξικό με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ. Η Νορβηγία αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης. Παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο έστειλε σπίτι της την απογοητευτική Βραζιλία με δύο γκολ του «βιονικού» Έρλινκ Χάαλαντ.

Την προημιτελική φάση ολοκληρώνει η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ελβετία. Η «Αλμπισελέστε» πήρε την πρόκριση με επική ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ. Η Ελβετία αντιθέτως, έκαμψε το εμπόδιο της Κολομβίας στα πέναλντι και πέρασε στη φάση των 8 για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των «8»

09/07 23:00 Γαλλία – Μαρόκο (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

10/07 22:00 Ισπανία – Βέλγιο (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

12/07 00:00 Νορβηγία – Αγγλία (ΕΡΤ 1)

12/07 04:00 Αργεντινή – Ελβετία (ΕΡΤ 1)

Ο δρόμος για τον τελικό

{https://www.instagram.com/p/Dagle6xCZnO/}