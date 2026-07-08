Ο Τραμπ είχε εξαπολύσει παρόμοια απειλή και τον Μάρτιο, επικαλούμενος την έλλειψη υποστήριξης της Ισπανίας στον πόλεμό του με το Ιράν, καθώς και την αντίστασή της στην αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν επιθυμεί να έχει εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την «άθλιο εταίρο» στο ΝΑΤΟ.

«Δεν θέλουμε πλέον καμία εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία [...] Η Ισπανία είναι ένας φρικτός εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την απογοήτευσή του για την Ισπανία, η οποία δεν έχει συμφωνήσει με τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, και της οποίας η σοσιαλιστική ηγεσία αρνήθηκε να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της ή τις βάσεις της για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Η Ισπανία δεν συμφωνεί σε τίποτα και δεν θα έπρεπε να τους ανέχεστε», είπε ο Τραμπ στον Ρούτε.

«Δεν θέλω καμία εμπορική συναλλαγή μαζί τους, εντάξει;» είπε, στρεφόμενος στον Μπέσεντ, ο οποίος απάντησε: «Μάλιστα, κύριε».

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«Εφαρμόστε το αμέσως. Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπιστική περίπτωση. Είναι κακοί άνθρωποι», πρόσθεσε. «Βγάζουν τόσα πολλά χρήματα από εμάς, και θα φροντίσουμε να βγάζουν πολύ λιγότερα. Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους».

Σύμφωνα με όσα δήλωνε τον Απρίλιο στο Reuters αμερικανός αξιωματούχος, ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιέγραφε τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών για την τιμωρία συμμάχων του ΝΑΤΟ, που θεωρήθηκε πως απέτυχαν να υποστηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία.

Ο Τραμπ προέβη στις δηλώσεις αυτές έχοντας στο πλευρό του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενόψει της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, ενώ επανέλαβε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη Συμμαχία, λόγω της ανεπαρκούς υποστήριξης κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

«Εξαιρετικές» οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, απαντά η Ισπανία

Απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ, το γραφείο του ισπανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι η Μαδρίτη «διατηρεί εξαιρετικές κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν έχουμε καμία πρόθεση να δούμε αυτό να αλλάζει».

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί τέτοιες δηλώσεις «ως ζήτημα ρουτίνας».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο εμπορικό πλεόνασμα των ΗΠΑ έναντι της Ισπανίας, καθώς και στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που διαχειρίζεται τα εμπορικά ζητήματα για τα 27 κράτη-μέλη του μπλοκ.