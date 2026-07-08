Μιλώντας στο Dnews, ο Φυσικός και Εκπαιδευτικός Αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας τονίζει ότι η μεγαλύτερη παγίδα της διαδικασίας είναι τα λανθασμένα κριτήρια επιλογής και καλεί τους υποψηφίους να οργανώσουν με στρατηγική το Μηχανογραφικό τους.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 και την ενσωμάτωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ), οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να δουν άμεσα ποια τμήματα και ποιες σχολές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν. Μιλώντας στο Dnews, ο Φυσικός και Εκπαιδευτικός Αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας τονίζει ότι η μεγαλύτερη παγίδα της διαδικασίας είναι τα λανθασμένα κριτήρια επιλογής και καλεί τους υποψηφίους να οργανώσουν με στρατηγική το Μηχανογραφικό τους.

«Όσοι βρίσκονται κοντά στην ΕΒΕ να δηλώσουν όλες τις διαθέσιμες σχολές»

Όπως εξηγεί, ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων βρίσκεται βαθμολογικά πολύ κοντά στις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής. Για αυτή την κατηγορία μαθητών η συμβουλή του είναι ξεκάθαρη: «Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν όλες τις σχολές στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Δεν υπάρχει λόγος να αφήσουν εκτός επιλογές που μπορεί τελικά να τους οδηγήσουν στην εισαγωγή σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα.» Παράλληλα, προτρέπει όλους τους υποψηφίους να αξιοποιήσουν και τη δυνατότητα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού, καθώς αποτελεί μια επιπλέον εκπαιδευτική επιλογή που δεν πρέπει να αγνοείται.

Η μεγαλύτερη παγίδα για όσους έχουν υψηλά μόρια

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, διαφορετικός είναι ο κίνδυνος για τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν υψηλές βαθμολογίες. Όπως επισημαίνει, αρκετοί αλλάζουν τις πραγματικές προτιμήσεις τους μόνο και μόνο επειδή απέκτησαν περισσότερα μόρια από όσα περίμεναν. «Το ότι ένας υποψήφιος έχει υψηλή βαθμολογία δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει τα όνειρά του. Δεν πρέπει να δηλώσει μία σχολή μόνο επειδή "χωράει" στα μόριά του.» Η σειρά των επιλογών, όπως τονίζει, πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη φθίνουσα σειρά επιθυμίας και όχι στη βάση εισαγωγής ή στο κοινωνικό κύρος μιας σχολής.

Ο μύθος της πρώτης προτίμησης

Ένα από τα συχνότερα λάθη που εξακολουθούν να κάνουν οι υποψήφιοι αφορά τον τρόπο επιλογής των σχολών. Πολλοί θεωρούν λανθασμένα ότι αν δηλώσουν μια σχολή ως πρώτη προτίμηση, αυξάνουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους. Ο Γιώργος Χατζητέγας ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν ισχύει. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται πρωτίστως με βάση τα μόρια και όχι τη σειρά προτίμησης. Έτσι, ένας υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια μπορεί να εισαχθεί σε μια σχολή ακόμη κι αν την έχει δηλώσει ως 50ή επιλογή, προηγούμενος κάποιου που την είχε τοποθετήσει πρώτη αλλά διαθέτει χαμηλότερη βαθμολογία. Η σειρά προτίμησης ενεργοποιείται μόνο για να καθορίσει ποια από τις σχολές στις οποίες εισάγεται τελικά θα καταλάβει.

Οι γονείς πρέπει να αφήσουν την τελική επιλογή στους μαθητές

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής υπογραμμίζει ότι σημαντικό ρόλο παίζει και η στάση των γονέων. Όπως αναφέρει, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν σχολές που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, αφού προηγουμένως μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών και τα γνωστικά αντικείμενα κάθε τμήματος. «Αυτή τη στιγμή οι μαθητές δεν επιλέγουν επάγγελμα. Επιλέγουν σπουδές», επισημαίνει, εξηγώντας ότι το περιεχόμενο των μαθημάτων και το αντικείμενο της σχολής πρέπει να αποτελούν το βασικό κριτήριο επιλογής.

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Προσοχή στις μετεγγραφές

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους υποψηφίους τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Όπως σημειώνει, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν είναι δεδομένη ούτε εξασφαλισμένη από τη στιγμή της εισαγωγής. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κάθε χρόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό, το Μηχανογραφικό πρέπει να συμπληρώνεται με προσοχή και στρατηγική, χωρίς την παραδοχή ότι η μετεγγραφή είναι «κλειδωμένη».

Ειδικότερα ο κ. Χατζητέγας τόνισε χαρακτηριστικά στο Dnews «θέλει μια στρατηγική στην χάραξη του Μηχανογραφικού καθώς ναι μεν υπάρχει η προοπτική της μετεγγραφής αλλά καμία μετεγγραφή δεν είναι εξαρχής «κλειδωμένη» και δεν θεωρείται τελεσίδικη απόφαση. Δεν υπάρχει καμία ειδική κατηγορία που να έχει εξασφαλισμένη από τώρα την μετεγγραφή καθώς όλες οι σχετικές διαδικασίες δρομολογούνται παραδοσιακά τον Σεπτέμβριο. Για αυτό τονίζουμε ότι απαιτείται στρατηγική για το πώς θα συμπληρωθεί το Μηχανογραφικό Δελτίο ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μετεγγραφής του υποψηφίου και να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις και σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε τον κομβικό ρόλο των φροντιστών σε αυτή τη διαδικασία καθώς έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα εξατομικευμένα για κάθε υποψήφιο.»

Τα λάθη υπερβεβαιότητας - Οι περσινές βάσεις δεν αποτελούν εγγύηση

Ο κ. Χατζητέγας προειδοποιεί επίσης για ένα ακόμη συχνό λάθος. Πολλοί μαθητές θεωρούν ότι επειδή βρίσκονται αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες μόρια πάνω από την περσινή βάση μιας σχολής, η εισαγωγή τους είναι εξασφαλισμένη. Όμως οι βάσεις διαμορφώνονται κάθε χρόνο από τη ζήτηση και τις επιδόσεις των υποψηφίων και μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά. Γι' αυτό, όπως επισημαίνει, δεν υπάρχουν «σίγουρες» επιλογές στο Μηχανογραφικό.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα και τα όσα είπε στο Dnews «Τα λάθη υπερβεβαιότητας προκύπτουν από εκείνους που με την φόρα και τον αυτοματισμό των περσινών Βάσεων Εισαγωγής αλλά και των περασμένων ετών συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό Δελτίο με βεβαιότητα (είμαι πάνω από 1000 μόρια από την τάδε Σχολή) που είναι ιδιαιτέρως εύθραυστη και μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή είτε από τα εκάστοτες βαθμολογικά δεδομένα είτε από τη διαφοροποίηση της ζητήσης. Επομένως το κλειδί συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού είναι η φθίνουσα σειρά επιθυμίας.»

Η κεντρική συμβουλή του εκπαιδευτικού αναλυτή συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρχές να δηλωθούν όλες οι σχολές στις οποίες υπάρχει δικαίωμα εισαγωγής, να μην επηρεάζει η βαθμολογία τη σειρά των πραγματικών επιθυμιών, να αξιοποιηθεί και το Παράλληλο Μηχανογραφικό. «Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα στο Μηχανογραφικό. Η ασφαλέστερη στρατηγική είναι η φθίνουσα σειρά πραγματικής επιθυμίας και η πλήρης αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών», καταλήγει ο Γιώργος Χατζητέγας.

Η ΕΒΕ συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις αποκλείοντας τουλάχιστον 10.000 από τα ΑΕΙ

Ο Γιώργος Χατζητέγας επαναφέρει και τον προβληματισμό γύρω από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ενός μέτρου που υλοποιείται την τελευταία εξαετία καθορίζει τις εξελίξεις πριν ακόμη ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής. Η ΕΒΕ λειτουργεί ως οριζόντιος κόφτης στο δρόμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποκλείοντας αυτομάτως από το μηχανογραφικό χιλιάδες υποψηφίους που δεν συγκεντρώνουν το απαιτούμενο όριο για κάθε τμήμα. Με άλλα λόγια, για σημαντικό αριθμό υποψηφίων η διαδικασία της εισαγωγής στα ΑΕΙ ολοκληρώνεται πριν καν ξεκινήσει η πραγματική «μάχη» των βάσεων. Η ιδιαιτερότητα της ΕΒΕ είναι ότι δεν σχετίζεται με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ούτε με το πού θα διαμορφωθούν τελικά οι βάσεις. Ακόμη και αν ένα τμήμα διαθέτει κενές θέσεις, ένας υποψήφιος που δεν καλύπτει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν μπορεί να το δηλώσει ούτε να διεκδικήσει την εισαγωγή του. Έτσι, η ΕΒΕ λειτουργεί ως ένα αδιαπραγμάτευτο «κατώφλι» συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, επηρεάζοντας καθοριστικά τόσο τη σύνθεση του μηχανογραφικού όσο και τον συνολικό αριθμό των εισακτέων στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα η ΕΒΕ δεν αποκλείει μόνο υποψηφίους με πολύ χαμηλές επιδόσεις, αλλά και αρκετούς μαθητές που κινήθηκαν σε αξιοπρεπή επίπεδα βαθμολογίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Κατά την άποψή του, πρόκειται για ένα μέτρο που αφήνει εκτός πανεπιστημίων υποψηφίους οι οποίοι κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα οδηγεί κάθε χρόνο σε χιλιάδες κενές θέσεις στα δημόσια ΑΕΙ.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στο Dnews «έχουν πολλαπλασιαστεί οι φωνές όσων έχουν αντιληφθεί ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν στερεί την πρόσβαση στα ΑΕΙ στα 2αρια και τα 3αρια αλλά απορρίπτει υποψηφίους που έχουν επιδόσεις γύρω στο 10 σε ένα απαιτητικό εξεταστικό πεδίο όπως αυτό των Πανελληνίων, εν προκειμένω εδώ το 10 είναι το μισό του Άριστα. Υποψηφίους δηλαδή που δεν είναι αδιάφοροι αλλά ούτε και αδιάβαστοι. Δεδομένου ότι οι Πανελλήνιες είναι ένας διαγωνισμός κατάταξης «κόβονται» από την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια υποψήφιοι που έχουν μοχθήσει. Είναι κοινωνικά άδικο μέτρο που δεν μπορεί να σταθεί όταν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και 10.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ που θα μπορούσαν κάλλιστα να καλυφθούν από υποψηφίους που έχουν καταβάλει κόπο και έχουν διαβάσει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς για να συμμετάσχουν στις απαιτητικές Πανελλήνιες. Όπως έχει αποδειχθεί και μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες συναδέλφων εκπαιδευτικών αναλυτών μένουν εκτός ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ υποψήφιοι που έχουν διαγράψει μια αξιοπρεπή βαθμολογική πορεία στις Πανελλήνιες αλλά λόγω του άδικου μέτρου της ΕΒΕ στερούνται εισαγωγής στα πανεπιστήμια παρότι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων στα απαιτητικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα θέματα.»