Η ΕΒΕ καθορίζει το «ασανσέρ» των Βάσεων 2026 – Οι σχολές με τα υψηλότερα όρια και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για να υποβάλουν Μηχανογραφικό χωρίς να πέσουν σε καμία «παγίδα».

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 έχει ξεκινήσει και αυστηρά μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει και καταθέσει ηλεκτρονικά τις επιλογές τους για τις Σχολές και τα Τμήματα των ΑΕΙ. Το Μηχανογραφικό, το προτελευταίο στάδιο των Πανελληνίων με φόντο τις Βάσεις Εισαγωγής αποτελεί την πιο κρίσιμη φάση για χιλιάδες υποψηφίους.

Βέβαια, όπως συμβαίνει τα τελευταία έξι χρόνια έτσι και φέτος πριν ακόμη ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) διαμορφώνει ήδη το τοπίο, καθώς λειτουργεί ως «κόφτης» για την πρόσβαση στα ΑΕΙ. Δίχως υπερβολή για αρκετούς υποψηφίους η διαδικασία ολοκληρώνεται ουσιαστικά πριν καν αρχίσει η «μάχη» των βάσεων. Όσοι δεν καλύπτουν την ΕΒΕ ενός τμήματος αποκλείονται αυτόματα από τη διεκδίκηση θέσης, ανεξάρτητα από το αν οι τελικές βάσεις εισαγωγής διαμορφωθούν χαμηλότερα ή αν παραμείνουν κενές θέσεις.

ΕΒΕ 2026: Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και πώς υπολογίζεται

Η ΕΒΕ λειτουργεί ως προαπαιτούμενο εισαγωγής. Κάθε τμήμα ορίζει έναν συντελεστή (0,80–1,20), ο οποίος εφαρμόζεται στον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου. Το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα ελάχιστο όριο, κάτω από το οποίο ο υποψήφιος δεν έχει δικαίωμα επιλογής του τμήματος, ανεξάρτητα από τα συνολικά μόριά του. Έτσι, ακόμη κι αν μια σχολή έχει κενές θέσεις, αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν αν οι διαθέσιμοι υποψήφιοι δεν ξεπερνούν το όριο της ΕΒΕ. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί αναλυτές η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν αντικαθιστά τις βάσεις εισαγωγής ούτε αποτελεί τη βάση μιας σχολής. Είναι το όριο εισόδου στο εκάστοτε τμήμα. Αν ένας υποψήφιος δεν το ξεπεράσει, το σύστημα αυτόματα δεν του επιτρέπει να εισαχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα, ακόμη κι αν τα μόριά του θα επαρκούσαν σε άλλη χρονιά ή αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο που υπολογίζεται για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ξεχωριστά και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου με τον συντελεστή που έχει επιλέξει η κάθε σχολή. Ο συντελεστής αυτός κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20.

0,80: το χαμηλότερο δυνατό όριο εισαγωγής.

1,20: το υψηλότερο και αυστηρότερο όριο.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο υψηλότερη είναι η ΕΒΕ που απαιτείται για τη συγκεκριμένη σχολή.

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Οι ΕΒΕ 2026 ανά Επιστημονικό Πεδίο: Οι τελικοί πίνακες

Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση των δεδομένων των τιμών των ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο διαπιστώνουμε αύξηση (+6,6%) στο 2ο Πεδίο λόγω της εκτόξευσης των επιδόσεων στη Φυσική. Αντίθετα, στο 1ο και στο 4ο Πεδίο παρατηρήθηκε μικρή υποχώρηση των μέσων επιδόσεων.

Από τα 8,26 έως τα 15,71 μόρια η διακύμανση της ΕΒΕ

Ανάλογα με τον συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε σχολή, οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά εξηγεί στο Dnews ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Ζαμπέλης, δημιουργός του paideianet.com. Η χαμηλότερη δυνατή ΕΒΕ ανά πεδίο για την φετινή χρονιά διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Πεδίο: 8,96

2ο Πεδίο: 10,47

3ο Πεδίο: 9,86

4ο Πεδίο: 8,26

Αντίθετα, για τις σχολές που εφαρμόζουν τον μέγιστο συντελεστή (1,20), οι ΕΒΕ φτάνουν:

13,44 στο 1ο Πεδίο,

15,71 στο 2ο Πεδίο,

14,78 στο 3ο Πεδίο,

12,39 στο 4ο Πεδίο.

Τα «ρετιρέ» της ΕΒΕ 2026: Τι ισχύει για Νομικές, Ιατρικές και Αρχιτεκτονικές

Η ανακοίνωση των φετινών Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής «δείχνει» μια πρώτη τάση για το πώς θα κινηθούν οι Βάσεις 2026 αλλά και για το πόσοι υποψήφιοι θα καταφέρουν να συμπληρώσουν Μηχανογραφικό. Για το 2026, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται όπως κάθε χρόνο οι Νομικές, οι Ιατρικές, οι Πολυτεχνικές και οι Αρχιτεκτονικές Σχολές σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Ζαμπέλης.

Πηγή: paideianet.com

Οι Νομικές Σχολές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πιο απαιτητικές επιλογές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Με την ΕΒΕ του 1ου Πεδίου να διαμορφώνεται στο 11,20, ο μέγιστος συντελεστής (1,20) ανεβάζει την ΕΒΕ των Νομικών στα 13,44. Πρόκειται για το υψηλότερο δυνατό όριο στο συγκεκριμένο πεδίο. Βέβαια, στην πράξη η ΕΒΕ λειτουργεί μόνο ως προϋπόθεση συμμετοχής. Οι πραγματικές βάσεις εισαγωγής των Νομικών είναι παραδοσιακά πολύ υψηλότερες, καθώς η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά μεγάλη και οι διαθέσιμες θέσεις περιορισμένες.

Η σημαντικότερη μεταβολή των φετινών εξετάσεων καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου η ΕΒΕ αυξήθηκε κατά 6,6%, απόρροια των καλύτερων επιδόσεων των υποψηφίων στις Θετικές Επιστήμες. Αυτό σημαίνει ότι δεκάδες Πολυτεχνικές σχολές, τμήματα Μηχανικών, Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών εμφανίζουν υψηλότερες απαιτήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι σχολές που εφαρμόζουν τον μέγιστο συντελεστή φτάνουν πλέον ΕΒΕ 15,71.

Ο πήχης παραμένει ιδιαίτερα ψηλά για τις Ιατρικές Σχολές. Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου ανήκουν οι σχολές Υγείας, η ΕΒΕ διαμορφώθηκε φέτος στα 12,32. Με συντελεστή 1,20, οι Ιατρικές Σχολές αποκτούν ΕΒΕ 14,78, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Το ίδιο όριο ισχύει και για τις περισσότερες Φαρμακευτικές, Οδοντιατρικές και Κτηνιατρικές σχολές. Η άνοδος του μέσου όρου στο 3ο Πεδίο κατά 2,8% μεταφράζεται σε υψηλότερες απαιτήσεις για όλους όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγέλματα στον χώρο της Υγείας.

Οι Αρχιτεκτονικές Σχολές αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση, καθώς δεν αρκεί η υψηλή επίδοση στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Οι υποψήφιοι πρέπει να καλύψουν την ΕΒΕ της σχολής, την ΕΒΕ στο Ελεύθερο Σχέδιο και την ΕΒΕ στο Γραμμικό Σχέδιο. Η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Πατρών εμφανίζει τη μεγαλύτερη ΕΒΕ μεταξύ όλων των σχολών, φτάνοντας τα 16,50, γεγονός που την κατατάσσει στην κορυφή των ΕΒΕ για το 2026.

Όλη η λίστα με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα και Σχολή για τα ΓΕΛ

EBE 2026: Ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζει τα μόρια για τις Βάσεις Εισαγωγής

Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος ξεπερνά την ΕΒΕ, το επόμενο κρίσιμο στοιχείο είναι ο τρόπος υπολογισμού των μορίων του. Εδώ παίζει ρόλο ο συντελεστής βαρύτητας. Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα καθορίζει ποια μαθήματα θεωρεί περισσότερο σημαντικά για το αντικείμενο σπουδών του και τους αποδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων. Αυτό σημαίνει ότι τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν έχουν πάντα την ίδια συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ένα τμήμα μπορεί να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την επίδοση στα Μαθηματικά, ενώ ένα άλλο να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη Γλώσσα, στη Βιολογία ή στη Χημεία, ανάλογα με το επιστημονικό του αντικείμενο.

Βάσεις 2026: Γιατί δύο υποψήφιοι με παρόμοιους βαθμούς μπορεί να έχουν διαφορετικά μόρια

Η ύπαρξη διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας δημιουργεί μια σημαντική διαφοροποίηση καθώς δύο υποψήφιοι που έχουν παρόμοιο συνολικό βαθμολογικό προφίλ δεν σημαίνει ότι θα συγκεντρώσουν τα ίδια μόρια για όλες τις σχολές. Ο ένας μπορεί να ευνοείται σε ένα τμήμα επειδή έχει υψηλή επίδοση στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή, ενώ ο άλλος να υπερτερεί σε ένα διαφορετικό τμήμα που αξιολογεί περισσότερο άλλο μάθημα. Έτσι, η ίδια βαθμολογία μπορεί να «μεταφράζεται» σε διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τη σχολή που εξετάζεται.

Η «ακτινογραφία» των φετινών Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής στο δρόμο προς τις Βάσεις 2026

Η κατανομή των σχολών ανά εύρος Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων εξακολουθεί να διατηρεί σχετικά χαμηλά όρια πρόσβασης, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό απαιτεί ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. Σύμφωνα με τον μαθηματικό και εκπαιδευτικό αναλυτή Γιάννη Ζαμπέλη 118 τμήματα (26%) έχουν ΕΒΕ κάτω από 9,00, καθώς ανήκουν κυρίως σε σχολές που χρησιμοποιούν τον ελάχιστο συντελεστή (0,80) ή δέχονται υποψηφίους από περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο «μπλοκ» σχολών του συστήματος. Στην κατηγορία 9,00 έως 10,99 εντάσσονται 128 σχολές, οι οποίες εφαρμόζουν μεσαίους συντελεστές ή προέρχονται κυρίως από το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Από 11,00 έως 12,99 βρίσκονται 110 τμήματα, στα οποία ανήκουν αρκετές σχολές με αυξημένη ζήτηση και ανταγωνισμό, χωρίς όμως να εφαρμόζουν τους υψηλότερους συντελεστές ΕΒΕ. Στο εύρος 13,00 έως 14,99 καταγράφονται 69 σχολές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αρκετές Νομικές, Ιατρικές, Φαρμακευτικές και άλλα ιδιαίτερα δημοφιλή τμήματα. Τέλος, μόλις 29 σχολές (6%) εμφανίζουν ΕΒΕ άνω του 15,00, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να προέρχεται από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και κυρίως από Πολυτεχνικές σχολές που έχουν επιλέξει τον ανώτατο συντελεστή 1,20.

Όπως τονίζει ο κ. Ζαμπέλης «Η ΕΒΕ δεν αντικαθιστά τις βάσεις εισαγωγής είναι ένα ελάχιστο κατώφλι, όχι η βάση εισαγωγής. Πολλές δημοφιλείς σχολές έχουν βάσεις πολύ ψηλότερα από την ΕΒΕ τους. Ωστόσο, η ΕΒΕ αποκλείει de facto τους υποψηφίους με πολύ χαμηλή επίδοση από δημοφιλείς σχολές σύμφωνα με τον σκοπό της θέσπισής της.»

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα και Σχολή για τα ΕΠΑΛ

Το «δρεπάνι» της ΕΒΕ θα αφήσει εκτός ΑΕΙ τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους

Βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι για ακόμη μια χρονιά ελέω ΕΒΕ αναμένεται τουλάχιστον 10.000 υποψήφιοι να μείνουν αυτομάτως εκτός ΑΕΙ με τις θέσεις τους να μένουν κενές με τις όποις συνέπειες για την λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ιδίως της περιφέρειας. Κοινή συνισταμένη των εκπαιδευτικών αναλυτών είναι πώς η ΕΒΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό «αγκάθι» για την πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια. Και οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς περισσότεροι από 10.000 υποψήφιοι θα βρεθούν εκτός πανεπιστημίων με περίπου έναν στους τρεις υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια και περίπου το 50% των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ να μην καταφέρνουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Και η κριτική των αναλυτών εστιάζει στο παράδοξο το εκπαιδευτικό σύστημα να διατηρεί αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, την ίδια στιγμή που δημιουργούνται εναλλακτικές διαδρομές εκτός του δημόσιου πανεπιστημίου που η ΕΒΕ δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο.

Μηχανογραφικό και ΕΒΕ: Η συμβουλή Στρατηγάκη για χαμόγελα επιτυχίας στις Βάσεις 2026

Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν σημαίνει να δηλώσει κάποιος μόνο τις σχολές στις οποίες θεωρεί ότι «σίγουρα περνάει», ούτε μόνο τις σχολές με το μεγαλύτερο κύρος. Σημαίνει να δημιουργήσει μια ισορροπημένη λίστα επιλογών, στην οποία θα συνυπάρχουν οι πραγματικές επιθυμίες του, οι δυνατότητες εισαγωγής,

η δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών, οι επαγγελματικές προοπτικές. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να περάσει κάποιος σε μια σχολή τονίζει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης αλλά να επιλέξει μια σχολή στην οποία θα μπορεί να εξελιχθεί, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να χτίσει το επαγγελματικό του μέλλον.

Όπως τονίζει επανειλημμένως ο εκπαιδευτικός αναλυτής τρεις είναι οι άξονες που πρέπει να εστιάσουν οι υποψήφιοι στις επιλογές του Μηχανογραφικού και εκτείνονται στο τρίπτυχο - «ο δρόμος της καρδιάς, η ικανότητα να ολοκληρώσω τις σπουδές και το πιθανό έπαγγελμα». «Αυτό που θέλω να σπουδάσω είναι το πιο κρίσιμο κριτήριο από όλα», αναφέρει. Όπως είπε, η επιλογή πρέπει να βασίζεται στο ενδιαφέρον του υποψηφίου για τα μαθήματα της σχολής. «Αν δεν μου αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσω – και δεν θα πάρω πτυχίο», τονίζει χαρακτηριστικά. Έφερε ως παράδειγμα τη Νομική Αθηνών, όπου πολλοί φοιτητές λιμνάζουν γιατί οδηγήθηκαν εκεί βάσει μορίων και όχι επιθυμίας. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, το 30% των φοιτητών δεν καταφέρνει ποτέ να πάρει πτυχίο, είτε λόγω κακής επιλογής είτε λόγω αντικειμενικής αδυναμίας.

Για τον λόγο αυτό, ένας σωστά ενημερωμένος υποψήφιος δεν περιορίζεται στο «πόσα μόρια έχω», αλλά εξετάζει συνολικά το πώς λειτουργεί το σύστημα για κάθε επιλογή του. Στο Μηχανογραφικό, η σωστή στρατηγική μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια τυχαία επιλογή και σε μια πραγματικά στοχευμένη απόφαση σπουδών.