Η μικρότερη και η μεγαλύτερη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις Πανελλήνιες 2026 ανά πεδίο των ΓΕΛ.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 χιλιάδες υποψήφιοι καλούνται να χαράξουν τη στρατηγική τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πριν ακόμη διαμορφωθούν οι τελικές Βάσεις 2026, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) αποτελεί το πιο κρίσιμο «κόφτη», καθώς καθορίζει ποιοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Οι επίσημες τιμές της ΕΒΕ για το 2026 δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές καταγράφονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των υποψηφίων ανέβασε αισθητά το κατώφλι εισαγωγής για δεκάδες σχολές. Αντίθετα, στα Ανθρωπιστικά και στα Οικονομικά τμήματα οι ΕΒΕ παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση, ενώ στο 3ο Πεδίο καταγράφεται ήπια άνοδος. Η σημαντική αύξηση στο 2ο Πεδίο αποδίδεται στις καλύτερες επιδόσεις που καταγράφηκαν κυρίως στη Φυσική και στα Μαθηματικά, γεγονός που συμπαρασύρει ανοδικά τις ΕΒΕ για τις Πολυτεχνικές και τις Θετικές σχολές.

Βάσεις 2026: Οι νέες ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο

Οι επίσημες τιμές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τους υποψηφίους των ΓΕΛ διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές – Νομικές): 11,20, μειωμένο κατά 0,09 μονάδες σε σχέση με το 2025.

2ο Πεδίο (Θετικές – Πολυτεχνικές): 13,09, αυξημένο κατά 0,81 μονάδες (+6,6%), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο της χρονιάς.

3ο Πεδίο (Επιστήμες Υγείας): 12,32, αυξημένο κατά 0,33 μονάδες.

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4ο Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής): 10,33, παρουσιάζοντας μικρή πτώση κατά 0,17 μονάδες.

Πηγή: Paideianet.com

Οι σχολές με τις υψηλότερες ΕΒΕ στο Μηχανογραφικό 2026

Οι υψηλότερες Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής συναντώνται και φέτος στις σχολές που έχουν επιλέξει τον ανώτατο συντελεστή ΕΒΕ (1,20). Πρόκειται κυρίως για τμήματα υψηλής ζήτησης και ιδιαίτερα αυξημένου ανταγωνισμού. Στην κορυφή βρίσκεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο εμφανίζει τη μεγαλύτερη ΕΒΕ σε ολόκληρο το σύστημα, καθώς φτάνει τα 16,50 λόγω του υψηλού συντελεστή αλλά και της απαίτησης επιτυχίας στα ειδικά μαθήματα Σχεδίου εξηγεί ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Γιάννης Ζαμπέλης, δημιουργός του paideianet.com.

Ακολουθούν δεκάδες Πολυτεχνικά τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων ιδρυμάτων, με ΕΒΕ που φτάνει τα 15,71. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται επίσης τα περισσότερα Τμήματα Μαθηματικών καθώς και οι σχολές Χημικών Μηχανικών, οι οποίες διατηρούν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο απαιτήσεων. Παρότι οι βάσεις των Ιατρικών σχολών αναμένεται να κινηθούν και φέτος σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, η ΕΒΕ τους διαμορφώνεται στα 14,78, καθώς ανήκουν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Την ίδια ΕΒΕ εμφανίζουν επίσης οι Φαρμακευτικές, οι Οδοντιατρικές και οι Κτηνιατρικές Σχολές. Στην πράξη, βέβαια, η ΕΒΕ αποτελεί μόνο το ελάχιστο όριο συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς οι πραγματικές βάσεις εισαγωγής στις σχολές Υγείας βρίσκονται κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες μόρια υψηλότερα.

Στο 1ο Πεδίο οι Νομικές σχολές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κομοτηνής, καθώς και τα Τμήματα Ψυχολογίας, διατηρούν συντελεστή 1,20. Έτσι, η ΕΒΕ διαμορφώνεται στα 13,44, ελαφρώς χαμηλότερα από πέρυσι λόγω της μικρής πτώσης του μέσου όρου των υποψηφίων στις Ανθρωπιστικές Σπουδές. Στο 4ο Πεδίο, όλα τα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διατηρούν επίσης τον ανώτατο συντελεστή, με αποτέλεσμα η ΕΒΕ να φτάνει τα 12,39. Παρά τη μικρή πτώση της ΕΒΕ του πεδίου, οι σχολές αυτές εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις πλέον ανταγωνιστικές λόγω της υψηλής ζήτησης.

Το «κατώφλι» εισαγωγής ανά πεδίο στις Βάσεις 2026

Οι σχολές που έχουν επιλέξει τον χαμηλότερο συντελεστή ΕΒΕ (0,80) διαμορφώνουν ουσιαστικά το ελάχιστο όριο πρόσβασης ανά επιστημονικό πεδίο. Οι ελάχιστες δυνατές ΕΒΕ για το 2026 είναι:

8,96 μόρια στο 1ο Πεδίο,

10,47 μόρια στο 2ο Πεδίο,

9,86 μόρια στο 3ο Πεδίο,

8,26 μόρια στο 4ο Πεδίο.

Από την άλλη πλευρά, οι σχολές με συντελεστή 1,20 ανεβάζουν σημαντικά τον πήχη, καθώς η ΕΒΕ φτάνει μέχρι:

13,44 στο 1ο Πεδίο,

15,71 στο 2ο,

14,78 στο 3ο,

12,39 στο 4ο.

Η κατανομή των πανεπιστημιακών τμημάτων δείχνει ότι η πλειονότητα των σχολών βρίσκεται σε μεσαία επίπεδα ΕΒΕ.

Όπως τονίζει ο κ. Ζαμπέλης συμβουλευτικά προς τυους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ «Η ΕΒΕ δεν αντικαθιστά τις βάσεις εισαγωγής είναι ένα ελάχιστο κατώφλι, όχι η βάση εισαγωγής. Πολλές δημοφιλείς σχολές έχουν βάσεις πολύ ψηλότερα από την ΕΒΕ τους. Ωστόσο, η ΕΒΕ αποκλείει de facto τους υποψηφίους με πολύ χαμηλή επίδοση από δημοφιλείς σχολές σύμφωνα με τον σκοπό της θέσπισής της.» Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να μην περιορίσουν τις επιλογές τους μόνο με βάση τις προβλέψεις των βάσεων, αλλά να διαμορφώσουν το Μηχανογραφικό τους σύμφωνα με τα πραγματικά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, έχοντας πάντα ως δεδομένο ότι η ΕΒΕ αποτελεί το πρώτο, αλλά όχι το τελευταίο, εμπόδιο στον δρόμο προς το πανεπιστήμιο.