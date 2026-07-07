Η ύλη για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2027.

Η προετοιμασία για τις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινά και επίσημα, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε σε ΦΕΚ την εξεταστέα ύλη για τις Πανελλήνιες 2027 που αφορά τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). Η σχετική υπουργική απόφαση, που υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθορίζει το περιεχόμενο των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η εξεταστέα ύλη αφορά όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των υποψηφίων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, αποτελώντας το βασικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα οργανωθεί η προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς.

Με τη δημοσίευση της ύλης στο ΦΕΚ, οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να γνωρίζουν με ακρίβεια το αντικείμενο στο οποίο θα εξεταστούν, ενώ τα σχολεία και τα φροντιστήρια προσαρμόζουν ήδη τον προγραμματισμό της διδασκαλίας τους ενόψει της νέας εξεταστικής περιόδου.

Η εξεταστέα ύλη για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2027