Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περισσότερους από 120.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών.

Η Eurobank παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Business Banking Κατασκευαστικός Κλάδος», διευρύνοντας τη στρατηγική της για την ανάπτυξη εξειδικευμένων τραπεζικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Μέσα από τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η τράπεζα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύει στην ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας και της αναπτυξιακής προοπτικής ενός κλάδου με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περισσότερους από 120.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών, μεταξύ των οποίων μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, τεχνικές εταιρείες και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών επενδύσεων σε έργα υποδομών, ενέργειας, ακινήτων και βιώσιμης ανάπτυξης, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Μέσω του νέου προγράμματος, η Eurobank προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εγγυητικές επιστολές με προνομιακή τιμολόγηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, παρέχεται πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα, ενώ μέσω της υπηρεσίας «Eurobank Ανάπτυξη» οι επιχειρήσεις αποκτούν ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής τους σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στον τομέα των καταθέσεων και συναλλαγών, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προνομιακά επιτόκια σε επαγγελματικούς λογαριασμούς όψεως και επιλεγμένα καταθετικά προϊόντα, καθώς και ενισχυμένα πακέτα συναλλαγών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών αναγκών. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα εξάμηνης δωρεάν συνδρομής στο πακέτο συναλλαγών Advanced for Business για νέες ενεργοποιήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, με τη δυνατότητα έκδοσης Business Credit Mastercard με δωδεκάμηνη δωρεάν συνδρομή, καθώς και με την παροχή ψηφιακών εργαλείων και σύγχρονων λύσεων πληρωμών μέσω καινοτόμων εφαρμογών POS. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης προνόμια και εκπτώσεις για το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, ενώ προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις για έργα, επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και επαγγελματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από σύγχρονους κινδύνους, όπως οι κυβερνοαπειλές.

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Με το «Business Banking Κατασκευαστικός Κλάδος», η Eurobank ενισχύει περαιτέρω το οικοσύστημα εξειδικευμένων υπηρεσιών της και επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τομέα.