Περισσότεροι από 1.600 επαγγελματίες στελεχώνουν το Digital & Technology Hub της Eurobank, ενώ μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, με επίκεντρο την ψηφιακή τραπεζική και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανακοίνωσε η Eurobank παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική της με τίτλο «Banking Forward». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία, παρουσία της διοίκησης του Ομίλου και στελεχών του τεχνολογικού και επιχειρησιακού τομέα.

Η νέα στρατηγική σηματοδοτεί τη μετάβαση της τράπεζας σε ένα μοντέλο λειτουργίας όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και οι εφαρμογές ΑΙ αξιοποιούνται για τη δημιουργία πιο προσωποποιημένων, απλών και αποτελεσματικών τραπεζικών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές δαπάνες σε υποδομές cloud, κυβερνοασφάλεια, διαχείριση δεδομένων, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Σήμερα, περισσότεροι από 1.600 επαγγελματίες στελεχώνουν το Digital & Technology Hub της Eurobank, ενώ μόνο το τελευταίο εξάμηνο έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, περίπου το 50% των εφαρμογών και των ψηφιακών καναλιών της τράπεζας λειτουργεί ήδη σε περιβάλλον cloud.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση της Eurobank αποτυπώνουν τη σημαντική διείσδυση της ψηφιακής τραπεζικής. Το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ το 61% διενεργείται από το Eurobank Mobile App. Στις ηλικίες έως 35 ετών, το ποσοστό χρήσης του mobile banking φτάνει το 94%, με τους χρήστες να πραγματοποιούν συνολικά περίπου 574 εκατομμύρια συνδέσεις ετησίως στις υπηρεσίες e-Banking και Mobile Banking και περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές καθημερινά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα στις εφαρμογές Generative AI. Η Eurobank αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εργαλείων, όπως οι EVA, myEVA, GenAI Factory και Digital Brain, τα οποία χρησιμοποιούνται στην εξυπηρέτηση πελατών, στην αξιολόγηση στεγαστικών δανείων, στην επεξεργασία εγγράφων και στην ανάλυση δεδομένων. Παράλληλα, περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης στους τομείς του Machine Learning και του Generative AI, συμπληρώνοντας περισσότερες από 17.000 ώρες κατάρτισης. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η τράπεζα επανασχεδιάζει συνολικά τα customer journeys, διευρύνοντας τις δυνατότητες πλήρως ψηφιακής απόκτησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Eurobank είναι σήμερα η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που προσφέρει πλήρως ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού μέσω της εφαρμογής της σε κατοίκους της Ελλάδας και ακόμη 28 ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Mastercard, μέσω της οποίας οι κάτοχοι καρτών Eurobank Mastercard θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο οικοσύστημα εμπειριών και προνομίων μέσω της πλατφόρμας Priceless. Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας, το «Banking Forward» σηματοδοτεί τη μετάβαση από την απλή ψηφιοποίηση επιμέρους υπηρεσιών στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανθρώπινη εξυπηρέτηση λειτουργούν συμπληρωματικά, με στόχο την παροχή πιο άμεσων, ασφαλών και προσωποποιημένων υπηρεσιών.