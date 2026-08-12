Η Νέα Αριστερά τονίζει, μεταξύ άλλων, την ανιδιοτέλεια, το μαχητικό και ανυπότακτο πνεύμα του Νίκου Κακλαμάνη.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο Κακλαμάνη, έναν γιατρό, αγωνιστή της Αριστεράς και άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη δημόσια υγεία.

Με μακρά πολιτική και συνδικαλιστική διαδρομή, ο Νίκος Κακλαμάνης υπηρέτησε με συνέπεια τις ιδέες του, ενώ για χρόνια προσέφερε σημαντικό έργο στο Νοσοκομείο Σάμου και συνολικά στην υγειονομική φροντίδα των κατοίκων του νησιού.

Η Νέα Αριστερά τονίζει την ανιδιοτέλεια, το μαχητικό και ανυπότακτο πνεύμα του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«O Νίκος Κακλαμάνης, σύντροφος, γιατρός, αγωνιστής της Αριστεράς δεν βρίσκεται πια κοντά μας.

Ο Νίκος Κακλαμάνης ανήσυχο πνεύμα της Αριστεράς, πιστός στις ιδέες της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στους αγώνες και στην ιατρική επιστήμη και στάθηκε στον πλάι όσων είχαν ανάγκη, θα μείνει πάντα στη μνήμη μας για την ανιδιοτέλεια και το μαχητικό, ανυπότακτο πνεύμα του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Νίκος Κακλαμάνης γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1959. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στη Νεφρολογία στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Από το 1996 έζησε και εργάστηκε στη Σάμο.

Στρατεύθηκε στη Μεταπολίτευση, ως μέλος και στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ από το 1975 έως το 1990 και, στη συνέχεια, του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Σάμου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Από το 2015 διετέλεσε συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο φορές υποψήφιος στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και πάντα στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού, είτε στις πρώτες στιγμές του στο τέλος της δεκαετίας του 2000, είτε στις κρίσιμες ημέρες του μαζικού κινήματος στήριξης των μεταναστών το 2015-2016.

Παράλληλα, είχε μακρά και ενεργή συνδικαλιστική διαδρομή. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Θεσσαλονίκης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου και του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Υπήρξε γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου και πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Σάμου «Ο ΦΑΡΟΣ». Υπήρξε, τέλος, αντιπρόεδρος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Κέντρο Πρόληψης Σάμου «Ο ΦΑΡΟΣ», σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η δημιουργία παραρτήματος στην Ικαρία, με μόνιμο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών πρόληψης και υποστήριξης στην περιοχή.

Ο Νίκος Κακλαμάνης υπήρξε ένας γιατρός-υπόδειγμα της δημόσιας ιατρικής, από τους στυλοβάτες του ΕΣΥ. Σχεδίασε και ίδρυσε, το 1998, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Σάμου την οποία και διηύθυνε ως τον θάνατο του. Συνέβαλε στη δημιουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Διετέλεσε διευθυντής του Παθολογικού Τομέα, αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2016 εκτέλεσε χρέη διοικητή του Νοσοκομείου Σάμου. Κατά τη σύντομη θητεία του σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας για τη χορήγηση χημειοθεραπειών και ειδικών θεραπειών, αφήνοντας ένα ακόμη σημαντικό αποτύπωμα στην υγειονομική φροντίδα του νησιού.

Η Νέα Αριστερά και όλοι όσοι συμπορεύτηκαν μαζί του στους πολιτικούς, κοινωνικούς αγώνες, εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.»