Στο πλευρό των μικρών Εθνικών αλλά και της Λίσα Ιτόγια στάθηκε ο Νίκος Γκάλης.

Μήνυμα κατά του ρατσισμού και στήριξης προς τις μικρές Εθνικές Ομάδες έστειλε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.

Η ανάρτηση το Γκάλη ήρθε λίγα 24ωρα μετά τον ρατσιστικό οχετό που δέχθηκε στα social media η αθλήτρια της Εθνικής Κορασίδων Λίσα Ιτόγια, η οποία συμμετείχε στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Eurobasket U16 Β'Κατηγορίας στα Ιωάννινα.

Μάλιστα, η Ιτόγια είχε πρωταγωνισιτκό ρόλο στην κατάκτηση της διοργάνωσης από την Ελλάδα, η οποία επικράτησε της Ισλανδίας στον τελικό με σκορ 75-72 και πήρε την άνοδο στην Α' Κατηγορία.

Η Λίσα Ιτόγια είχε τοποθετηθεί δημόσια για τον ρατσισμό που δέχθηκε, γράφοντας «Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλά και μόνο εξαιτίας του χρώματος του δέρματός μου. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα να βρίσκομαι τώρα στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα όπου μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου».

Ο Νίκος Γκάλης μήνυμα ενότητας, παρεθέτοντας φωτογραφίες των μικρών Εθνικών Ομάδων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά τουρνουά το φετινό καλοκαίρι. Στις φωτογραφίες περιλαμβάνεται τόσο η Ιτόγια, όσο και ο Γιώργος Μοναμά, παίκτης της Εθνικής Παίδων ο οποίος κατάγεται από την Ελλάδα και το Κονγκό, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα των μικρών εθνικών του Βελγίου.

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«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γκάλης.

{https://www.facebook.com/NickGalis6/posts/pfbid02u1mDrTqpcURdp1PywBJvpqVDPcrMMn4L8EDzwoAnPVWAmHDg2ZFjFuGWThV1eTBil}