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Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή στο Παρίσι.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό των 200μ. ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας κολυμβητής πήρε την πρώτη θέση στην πρώτη ημιτελική σειρά που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (11/08), πραγματοποιώντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Σίσκος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1:54.06, επίδοση που του χάρισε την πρόκριση στον τελικό και αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους του στην ημιτελική σειρά, τερματίζοντας με άνεση στην πρώτη θέση.

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Με βάση τις επιδόσεις των δύο ημιτελικών, ο Σίσκος κατέγραψε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο συνολικά, γεγονός που δημιουργεί υψηλές προσδοκίες ενόψει του τελικού.

Καλύτερη επίδοση από τον Απόστολο Σίσκο σημείωσε μόνο ο Ούγγρος Χούμπερτ Κος.

Ο Κος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1:52.30, επίδοση που αποτελεί νέο πανευρωπαϊκό ρεκόρ.

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Ο τελικός των 200μ. ύπτιο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Απόστολο Σίσκο να διεκδικεί μία ακόμη σημαντική διάκριση για την ελληνική κολύμβηση.

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