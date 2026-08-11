Στον σεισμό στην Κολομβία 3.000 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, πάνω από 1.300 είναι οι τραυματίες ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 240.

Κάθε λεπτό μετράει μετά τον φονικό σεισμό στην Κολομβία καθώς οι διασώστες αγωνίζονται να βρουν επιζώντες.

Άνθρωποι ανασύρονται από κατεστραμμένα κτίρια μία ημέρα μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Οι διασώστες αγωνίζονται να βρουν επιζώντες μετά τον πιο φονικό σεισμό της χώρας που έχει γίνει το αιώνα που διανύουμε. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 240 νεκρούς και τουλάχιστον 3.000 αγνοούμενους.

Η πρώτες ώρες στην Κολομβία

Στο Κάλι, μια από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι ανέσυραν έναν 35χρονο άνδρα από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτιρίου σχεδόν 24 ώρες μετά τον σεισμό που συγκλόνισε τη δυτική Κολομβία. «Βρήκαμε ζωή κάτω από τα συντρίμμια... Κάθε λεπτό μετράει», έγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία στο X μαζί με ένα βίντεο ενός επιζώντα που διασώζεται κάτω από μια τσιμεντένια δοκό.

Πολίτες φέρονται να ανέσυραν τουλάχιστον πέντε επιζώντες από ένα μερικώς κατεστραμμένο ξενοδοχείο, αν και σε άλλες εικόνες φαινόταν τα σεντόνια με τα σκεπασμένα πτώματα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Abelardo de la Espriella, ανέλαβε καθήκοντα σε τελετή που έγινε στην Κάλι μόλις την περασμένη Παρασκευή. Τη Δευτέρα το βράδυ επέστρεψε στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι 5.000 σπίτια είχαν καταστραφεί και 188 άνθρωποι αγνοούνται στην γύρω περιοχή Valle del Cauca.

{https://x.com/visegrad24/status/2087122077136351675}

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«Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί», δήλωσε ο δήμαρχος της Κάλι, Alejandro Eder, στους 2,3 εκατομμύρια πολίτες της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με τον νέο πρόεδρο.Ο Eder δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης διέσωσαν 37 άτομα από σχεδόν τα 40 κτίρια που είχαν καταρρεύσει ολοσχερώς στην Κάλι. Ο De la Espriella, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο δεσμευόμενος να ξεκινήσει μια μεγάλη καταστολή των παράνομων ένοπλων ομάδων, δήλωσε ότι πάνω από 1.000 στρατιώτες κινητοποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι δημόσιες αναταραχές εν μέσω αναφορών για λεηλασίες.

{https://x.com/MuhammadJoh_n/status/2087241385569374619}

Η κατάσταση στην Περέιρα, μια πόλη βόρεια του Κάλι, φαίνεται εξίσου δραματική, καθώς υπολογίζεται πως τουλάχιστον 53 άτομα έχουν παγιδευτεί σε κάποια από τα 58 κτίρια που κατέρρευσαν. Έντεκα άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Diario. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ξέσπασε σε κλάματα καθώς περιέγραφε τις ζημιές που προκλήθηκαν στην πόλη του, όπου έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 66 θάνατοι.

{https://x.com/pradhyu78651514/status/2087242842372812840}

«Η Περέιρα ζει μια ιστορική και δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Σαλαζάρ στους δημοσιογράφους, με τη φωνή του να σπάει καθώς εξηγούσε πώς τα τοπικά νοσοκομεία αγωνίζονται να ανταποκριθούν σε αυτή την μαζική εισροή πληγέντων.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), είναι ο πιο φονικός στην Κολομβία από το Ιανουάριο του 1999. Τότε είχαν σκοτωθεί πάνω από 1.000 άτομα.

Ο σεισμός της Κολομβίας τη Δευτέρα φαίνεται να προκάλεσε σημαντικά λιγότερες ζημιές από τους πολύ πιο επιφανειακούς και πιο καταστροφικούς σεισμούς της Βενεζουέλας, τον περασμένο Ιούνιο. Αλλά η επίσημη αντίδραση - τουλάχιστον μέχρι στιγμής - φαίνεται να ήταν πολύ πιο οργανωμένη, προληπτική και διαφανής από ό,τι στη Βενεζουέλα, όπου οι πολίτες συχνά είχαν μείνει μόνοι τους να σκάβουν για νεκρούς ή ζωντανούς κάτω από τα ερείπια.

{https://x.com/surajit_ghosh2/status/2087241598073745469}

Λίγες ώρες μετά τον σεισμό στην Κολομβία, ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε γρήγορα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δήλωσε ότι θα ηγηθεί προσωπικά της αντιμετώπισης της καταστροφής, κάνοντας ένα ταξίδι στο Choco, την περιοχή που επίσης επλήγη από τον σεισμό. Έχει στείλει ομάδες με επικεφαλής διάφορους υπουργούς στο πρόσφατα διορισμένο υπουργικό του συμβούλιο σε κάθε μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ο Κολομβιανός πρόεδρος θα βρεθει στην Περέιρα την Τρίτη.

Ο απολογισμός της Βενεζουέλα

Ο αριθμός των νεκρών από τουςδύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου έχει αυξηθεί σε 6.301, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που δημοσίευσε τη Δευτέρα (10/8) ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες.

Πάνω από 73.000 άτομα έχουν μέχρι στιγμής λάβει περίθαλψη σε νοσοκομεία, ενώ το 23% των συντριμμιών που προκάλεσαν οι σεισμοί έχει απομακρυνθεί, όπως δείχνει ένα γράφημα που ανάρτησε στα social media.

{https://x.com/jorgerpsuv/status/2086914326300897535}

Οι διαφορές με τη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα έχει υποφέρει πάνω από μια δεκαετία αυταρχικής διακυβέρνησης υπό τον πρόσφατα απαχθέντα δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο, κατά την οποία οι θεσμοί, τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών της χώρας αλλοιώθηκαν και οι διεθνείς ομάδες βοήθειας και οι ΜΚΟ δυσκολεύτηκαν να λειτουργήσουν.

Οι επικριτές έχουν εκφράσει φόβους για μια πιθανή αυταρχική τακτική υπό τον νεοκελεγέντα ηγέτη της Κολομβίας, ο οποίος είναι υπέρμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά η χώρα παραμένει μια ζωντανή πολυκομματική δημοκρατία με ισχυρούς θεσμούς και μια ενεργητική κοινωνία των πολιτών.

Ο Κρίστοφερ Σαμπατίνι, ανώτερος συνεργάτης για τη Λατινική Αμερική στο Chatham House, θεωρεί ότι αυτά τα πολύ διαφορετικά συστήματα μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας εξηγούν τις δραματικά διαφορετικές αντιδράσεις στις φυσικές καταστροφές.

{https://x.com/planbparaguay/status/2087208438010982805}

Ο Σαμπατίνι θυμήθηκε πώς μετά τους δύο σεισμούς του Ιουνίου, οι μυστικοπαθείς αυταρχικοί κληρονόμοι του Μαδούρο, οι οποίοι διατήρησαν την εξουσία με την ευλογία του Τραμπ υπό την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ, τήρησαν «αμυντική στάση» καθώς οι πολίτες εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους. «Απλώς σιώπησαν», τις ώρες μετά την καταστροφή, είπε.

Αντίθετα, ο Σαμπατίνι θεωρεί ότι στην Κολομβία υπήρξε «μια γρήγορη, οξεία, δημόσια και άμεση αντίδραση» από αξιωματούχους όπως ο τεχνοκράτης δήμαρχος του Κάλι, ακόμη και ο αμφιλεγόμενος νέος δεξιός πρόεδρος, σε αυτό που ήταν «ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό κράτος».

{https://x.com/AP/status/2070623090325749860}

«Δείχνει το δημοκρατικό DNA και των δύο πλευρών», είπε ο Σαμπατίνι για τις αντικρουόμενες αντιδράσεις στον σεισμό στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα.

Ο Ορλάντο Πέρεζ, ειδικός σε θέματα πολιτικής της Λατινικής Αμερικής από το Πανεπιστήμιο του Βόρειου Τέξας στο Ντάλας, σημείωσε επίσης σημαντικές διαφορές στις αντιδράσεις, αν και αναγνώρισε ότι η καταστροφή της Βενεζουέλας ήταν πιο σοβαρή.

«Όλοι επαινούν την ταχεία αντίδραση του ντε λα Εσπριέγια - και είμαι πρόθυμος να του αποδώσω το όφελός του. Αντέδρασε με πολύ πιο δημόσιο τρόπο και επέδειξε ηγεσία με απροκάλυπτο τρόπο. Ο κολομβιανός στρατός έχει αναπτυχθεί με πολύ πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο από ό,τι στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Πέρεζ, σημειώνοντας πώς οι συντηρητικοί influencers των social media προωθούν ρητά τη σύγκριση μεταξύ της αργής αντίδρασης της Ροντρίγκεζ και της φαινομενικά γρήγορης αντίδρασης του Κολομβιανού ομολόγου της.

{https://x.com/EdKrassen/status/2071544735521440217}

«Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν αρκετά γρήγορα, εάν η αρχική έκρηξη ενέργειας και δραστηριότητας δεν ακολουθηθεί από αποτελεσματική ανοικοδόμηση και ανάκαμψη και βοήθεια για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια και τις δουλειές τους», πρόσθεσε ο Πέρεζ.

«Έχουμε δει σε άλλα μέρη όπου οι αρχικές αντιδράσεις είναι θετικές και στη συνέχεια η ανάκαμψη δεν έρχεται αρκετά γρήγορα, και οι άνθρωποι απογοητεύονται».

Με πληροφορίες του Guardian