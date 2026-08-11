Νέα συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε χτες στην Κολομβία.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, με νεότερο --ακόμη προκαταρκτικό-- απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 132 (...) και καταμετρούμε πάνω από 570 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Asocapitales, οργάνωση την οποία ίδρυσαν οι κυριότερες πόλεις της Κολομβίας προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους για διάφορα ζητήματα.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που ανακοινώθηκε από τον νέο πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες χθες βράδυ, μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε το πρωί την Τσοκό, φτωχή νομαρχία στα παράλια της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό.

Νέα συγκλονιστικά βίντεο

Τον γύρο του κόσμου κάνουν νέα βίντεο από τον φονικό σεισμό που σημειώθηκε χτες στην Κολομβία. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μία οικογένεια που την ώρα του σεισμού, προλαβαίνει να βγει από το σπίτι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η δύναμη του σεισμού μεγαλώνει και αρχίζουν και καταρρέουν τόσο τοίχοι του σπιτιού τους όσο και των γύρω οικημάτων.

{https://www.tiktok.com/@carlostaboadavz/video/7672500310622899476?_r=1&_t=ZN-98n79ZvcKne}

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Συγκονίζει και το παρακάτω βίντεο όπου, ο σεισμός βρίσκει εργάτες σε υπό κατασκευή κτίριο. Ακολουθεί πανικός. Πλάνα δείχνουν τα σίδερα της οικοδομής να πηγαίνουν δεξιά - αριστερά σα να «χόρευαν».

{https://www.tiktok.com/@revista_veja/video/7672508581702372628?_r=1&_t=ZN-98n7N29YOkI}