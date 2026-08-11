Το αγοράκι βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του πάνω στο φουσκωτό, περίπου 40 μέτρα από την ακτή, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες γλίστρησε και έπεσε στο νερό.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (09/08/2026) στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, όταν ένα παιδί έπεσε από φουσκωτό στη θάλασσα και κινδύνευσε να πνιγεί.

Το αγοράκι βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του πάνω στο φουσκωτό, περίπου 40 μέτρα από την ακτή, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες γλίστρησε και έπεσε στο νερό.

Οι γονείς του, που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα και κολυμπούσαν, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι το παιδί αντιμετώπιζε πρόβλημα. Το αγοράκι δυσκολευόταν να κρατήσει το κεφάλι του πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και οι γονείς άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Η άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών

Στην παραλία βρίσκονταν εκείνη την ώρα δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν στη θάλασσα.

Οι δύο ναυαγοσώστες προσέγγισαν το παιδί και το ρυμούλκησαν με ασφάλεια μέχρι την ακτή. Εκεί του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

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Κατά τον έλεγχο των ζωτικών σημείων διαπιστώθηκε ταχυκαρδία και στο παιδί χορηγήθηκε καθαρό οξυγόνο. Σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη, η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι ζωτικές του ενδείξεις επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Παρέμεινε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από μία ώρα

Το παιδί, σερβικής υπηκοότητας, παρέμεινε υπό τη συνεχή επίβλεψη των ναυαγοσωστών για περισσότερο από μία ώρα, έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν διέτρεχε πλέον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Περιπολικό μετέβη στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.