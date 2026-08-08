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Στο Κέντρο Υγείας του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δεν κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία, καθώς στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν ένα 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε την ώρα που έκανε βουτιά στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρι, στον Δήμο Κασσάνδρας, όπου το παιδί, υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, βρισκόταν για κολύμπι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λιμενικού, κατά τη διάρκεια της βουτιάς το αγόρι χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Μετά τον τραυματισμό του παιδιού ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Ο 8χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, προκειμένου να εξεταστεί από τους γιατρούς και να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.