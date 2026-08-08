Νέα σημαντική διάκριση για την ελληνική κωπηλασία στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων

Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Πλόβντιβ κατέκτησαν οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου.

Συγκεκριμένα, οι δυο αθλητές κατέκτησαν το μετάλλιο μετά από μια συγκλονιστική κούρσα στο τελικό της δικώπου Εφήβων.

«Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Πλόβντιβ ήρθε και είναι από ασήμι. Το κατέκτησαν οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου μετά από μια συγκλονιστική κούρσα στο τελικό της δικώπου Εφήβων. Συγχαρητήρια και στους δύο» αναφέρει η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία.

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