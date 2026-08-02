Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του μονού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας.

Η επιτυχία του αποτέλεσε το τρίτο ελληνικό μετάλλιο μέσα σε διάστημα μόλις μίας ώρας, μετά το χρυσό μετάλλιο του Πέτρου Γκαϊδατζή και το χάλκινο της Γαβριέλας Λιόλιου, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό της ελληνικής αποστολής στα πέντε μετάλλια στη φετινή διοργάνωση.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, παραμένοντας από τα πρώτα μέτρα της κούρσας στις κορυφαίες θέσεις. Για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής βρισκόταν στη δεύτερη θέση, δείχνοντας ικανός ακόμη και για το ασημένιο μετάλλιο.

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Ωστόσο, περίπου 300 μέτρα πριν από τον τερματισμό, ο Ζάλατι ανέβασε ρυθμό και κατάφερε να τον προσπεράσει. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να απαντήσει με δυνατό φίνις, όμως δεν μπόρεσε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση, τερματίζοντας τρίτος με χρόνο 6:40.97 και εξασφαλίζοντας μία ακόμη θέση στο βάθρο.

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Με αυτή τη νέα διάκριση, ο Στέφανος Ντούσκος επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του στην κορυφαία ευρωπαϊκή ελίτ της κωπηλασίας. Το χάλκινο μετάλλιο στο Βαρέζε είναι το πέμπτο συνεχόμενο που κατακτά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επίδοση που αναδεικνύει τη συνέπεια, την ποιότητα και τη διάρκεια της παρουσίας του στο υψηλότερο επίπεδο.

Η νέα επιτυχία του ενισχύει παράλληλα την εξαιρετική εικόνα της ελληνικής κωπηλασίας στη διοργάνωση, με την εθνική ομάδα να συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων διακρίσεων και να αποδεικνύει ότι συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος στην Ευρώπη.

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