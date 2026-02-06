Βραβεύθηκαν οι κωπηλάτες που κατέκτησαν 42 μετάλλια το 2025.

Η λάμψη των μεταλλίων της ελληνικής κωπηλασίας γέμισε το αμφιθέατρο της ΕΟΕ, στη γιορτή της ΕΚΟΦΝΣ.

Η ομοσπονδία της κωπηλασίας τίμησε τους αθλητές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν συνολικά 42 μετάλλια στις διεθνείς διοργανώσεις του 2025, που αποτέλεσε άλλη μία χρονιά γεμάτη διακρίσεις για τα ελληνικά «κουπιά».

Η γιορτή είχε και ευχάριστα νέα. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος- που τιμήθηκε από την ΕΚΟΦΝΣ- ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά. Στόχος είναι η εγκατάσταση να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες μέσα στη χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνονται εργασίες στο κωπηλατοδρόμιο μετά το 2004.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΟΕ περιέγραψε τον καταλυτικό ρόλο που είχε το χρυσό μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, προκειμένου να γίνει η ανακαίνιση.

«Βρήκαμε χορηγό για να σώσουμε την περιουσία του ελληνικού κράτους αλλά το Υπερταμείο στο οποίο ανήκει το κωπηλατοδρόμιο δεν απαντούσε στα αιτήματα μας. Μας βοήθησε λοιπόν το γεγονός ότι εκείνη την εποχή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Στέφανος Ντούσκος. Μιλώντας τότε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του είπα να δει τον αγώνα του Στέφανου στην τηλεόραση. Ο Στέφανος πήρε το χρυσό, ο κ. Χατζηδάκης εντυπωσιάστηκε και αμέσως μίλησε με το Υπερταμείο για να μας δώσει την άδεια για τις εργασίες», περιέγραψε ο Ισίδωρος Κούβελος, τον οποίο ευχαρίστησε ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ, Βασίλης Πολύμερος.

Οι βραβεύσεις των αθλητών ξεκίνησαν με τον Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος πέρυσι κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο και το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιονίκης δήλωσε πως φέτος στοχεύει σε δύο χρυσά μετάλλια, ενώ ακολούθησαν οι βραβεύσεις των υπόλοιπων αθλητών που ανέβηκαν στο βάθρο το 2025.

