Νέα διάκριση για τον Στέφανο Ντούσκο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ, κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνα σπριντ 500μ. "Shanghai Sprints" που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη, παρουσία χιλιάδων θεατών.

Ο Στέφανος Ντούσκος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζαλάτι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55.

