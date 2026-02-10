Μία από τις πιο ασυνήθιστες συνεντεύξεις στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Σε κλάματα ξέσπασε ο Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ μόλις κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο δίαθλο των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων. Όχι συγκινημένος από την επιτυχία, αλλά γιατί αποφάσισε να κάνει μια προσωπική εξομολόγηση στην κάμερα, σε μία από τις πιο ασυνήθιστες συνεντεύξεις.

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», δήλωσε ο Νορβηγός, που μίλησε δημοσίως για το γεγονός ότι απάτησε τη σύντροφό του. «Είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ με κάποια που ίσως δεν παρακολουθεί σήμερα», είπε μιλώντας στο NRK.

«Πριν από μισό χρόνο γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Το πιο όμορφο και καλό άτομο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το λάθος της ζωής μου, την απάτησα και της το είπα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», συνέχισε κλαίγοντας.

«Είχα το χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα δουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά έχω μάτια μόνο για εκείνη. Ο αθλητισμός ήταν σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες ημέρες. Εύχομαι να μπορούσα να το μοιραστώ αυτό μαζί της», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο μετάλλιο.

«Θέλω να είμαι καλό πρότυπο, αλλά πρέπει να το παραδεχθώ όταν κάνω κάποιο λάθος. Πρέπει να το παραδεχθείς όταν κάνεις κάτι που δεν υποστηρίζεις και πληγώνεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ», συμπλήρωσε ο αθλητής που έχει κατακτήσει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, το 2022 και 14 σε Παγκόσμια πρωταθλήματα (τα επτά χρυσά).

Μετά την απονομή μεταλλίων μίλησε ξανά στο NRK. «Δεν θέλω να πω ποια είναι. Έχει αρκετά να αντιμετωπίσει μετά την τελευταία εβδομάδα, αλλά ελπίζω να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ και για τους δυο μας. Και ότι μπορεί να συνεχίσει να με αγαπά», κατέληξε.

Πηγή: Guardian