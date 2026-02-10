Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων δεν «άντεχαν» τους πανηγυρισμούς.

Έπειτα από αρκετές περιπτώσεις αθλητών που είδαν τα μετάλλιά τους να πέφτουν από την κορδέλα τους, ακόμα και να σπάνε, οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων 2026 λένε ότι διόρθωσαν το πρόβλημα.

Παράλληλα, κάλεσαν τους αθλητές που αντιμετώπισαν πρόβλημα με το πολυτιμότερο «αναμνηστικό» της διοργάνωσης να επιστρέψουν τα μετάλλια, προκειμένου να επισκευαστούν.

Το πρόβλημα προέκυψε με την κορδέλα του μεταλλίου που έχει μηχανισμό αποσύνδεσης, όπως απαιτείται από τον νόμο, ανέφεραν οι διοργανωτές. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε το μετάλλιο να βγαίνει αυτόματα από την κορδέλα, αν το τραβήξει κάποιος με δύναμη, για να αποφευχθεί ο πνιγμός εκείνου που το φορά.

Η Μπρίζι Τζόνσον, «χρυσή» Ολυμπιονίκης της ελεύθερης κατάβασης του σκι, δήλωσε ότι το μετάλλιό της έπεσε από την κορδέλα, ενώ χοροπηδούσε πανηγυρίζοντας.

{https://www.instagram.com/p/DUgkrTBCBQW/}

Ο Γιούστους Στρίλο είδε να πέφτει στο πάτωμα το χάλκινο μετάλλιό του, ενώ ο Γερμανός διαθλητής πανηγύριζε με συναθλητές του. Επίσης, υπήρξε η περίπτωση της Έμπα Άντερσον, που δήλωσε ότι το ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε στο σκίαθλο «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο».

{https://www.instagram.com/p/DUgaHR5Ch3K/}

«Έπειτα από αναφορές ζητημάτων που αφορούσαν μικρό αριθμό μεταλλίων, η οργανωτική επιτροπή εξέτασε το θέμα, σε στενή συνεργασία με το νομισματοκοπείο, που τα κατασκεύασε», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των διοργανωτών, Λούκα Κασάσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση βρέθηκε και έγινε «στοχευμένη διόρθωση». «Ενθαρρύνουμε τους αθλητές που τα μετάλλιά τους επηρεάστηκαν να τα επιστρέψουν μέσω των κατάλληλων καναλιών, ώστε να επισκευαστούν και να τους δοθούν πίσω», συμπλήρωσε.

Ο Κασάσα παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό μεταλλίων που έχουν σπάσει ή έχουν υποστεί άλλες φθορές. Ωστόσο, τόνισε ότι, για προληπτικούς λόγους, οι διοργανωτές επανελέγχουν όλα τα μετάλλια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αθλητές μπορούν να πανηγυρίσουν χωρίς προβλήματα «όταν κατακτούν κάτι τόσο πολύτιμο και σημαντικό για εκείνους, αλλά και για εμάς».

