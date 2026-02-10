Η διακοπή ηλεκτροδότησης απο τον ΔΕΔΔΗΕ οδήγησε στην απόφαση για αναστολή λειτουργίας των σχολείων στους οικισμούς Μεγάλου Δέρειου και Σιδηροχωρίου.

Κλειστά σχολεία σε οικισμούς στο Δήμο Σουφλίου θα έχουμε αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή «αύριο Τετάρτη 11/02/2026, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου και του Σιδηροχωρίου θα παραμείνουν κλειστές, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης κατά τις πρωινές από τον ΔΕΔΔΗΕ , το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή θέρμανσης των κτηρίων που στεγάζονται οι σχολικές μονάδες.»

Η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου

