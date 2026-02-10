Κλειστά σχολεία σε οικισμούς στο Δήμο Σουφλίου θα έχουμε αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή «αύριο Τετάρτη 11/02/2026, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου και του Σιδηροχωρίου θα παραμείνουν κλειστές, λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης κατά τις πρωινές από τον ΔΕΔΔΗΕ , το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή θέρμανσης των κτηρίων που στεγάζονται οι σχολικές μονάδες.»
Η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου
