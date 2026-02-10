Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου όλα τα σχολεία στις Αχαρνές Αττικής θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού του πολιούχου του Δήμου.

Με ιδιαίτερη προσμονή περιμένουν οι μαθητές των Αχαρνών το σημερινό κουδούνι για το σχόλασμα καθώς αύριο, Τετάρτη 11 του μήνα, τα σχολεία τους θα παραμείνουν κλειστά με τους μαθητές να απολαμβάνουν μια μονοήμερη ανάπαυλα.

Ο πολιούχος του Δήμου Άγιος Βλάσιος εορτάζει κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου γεγονός που σηματοδοτεί και την οριζόντια αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου με τους μαθητές να καλούνται να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος προς τιμήν του πολιούχου.

Όπως μάλιστα ορίζει και σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών και υπογράφει ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων της πόλης και εκδόθηκε στο πλαίσιο της καθιερωμένης εδώ και χρόνια τοπικής θρησκευτικής εορτής προς τιμήν του Αγίου, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία.

Ήδη στους γονείς από τις σχολικές μονάδες των παιδιών έχει αποσταλεί ενημερωτικό σημείωμα για την αυριανή σχολική αργία λόγω του πολιούχου του Δήμου.Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην σχετική επιστολή «Σας ενημερώνουμε οτι την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών δεν θα λειτουργήσουν με απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών λόγω της εορτής του Πολιούχου της πόλης Αγίου Βλασίου.»

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρου - Παρεκκλήσιο Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης, στις 10:30 θα γίνει Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της εικόνος του Αγίου Βλασίου και στις 11:30 χορευτικά από το Λύκειο Ελληνίδων / Παράρτημα Αχαρνών στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.