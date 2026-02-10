Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στέκεται χωρίς αστερίσκους στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων και συμμετέχει δυναμικά στη μεγάλη κινητοποίηση της 13ης Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κηρύξει ανοιχτό πόλεμο στον πρωτογενή τομέα και στους ανθρώπους, που κρατούν όρθια την ελληνική ύπαιθρο. Με πολιτικές επιλογές που εξυπηρετούν τα καρτέλ, τις μεγάλες αγροτοβιομηχανίες και τους μεσάζοντες, οδηγεί συνειδητά τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους στην οικονομική ασφυξία και τον αφανισμό», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι αγρότες βρίσκονται και πάλι στους δρόμους, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη:

τους αφήνει να πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα και πετρέλαιο,

τους υποχρεώνει να παράγουν με δυσβάσταχτο κόστος,

τους εξαναγκάζει να πουλούν σε εξευτελιστικές τιμές και

την ίδια στιγμή επιτρέπει σε λίγους να θησαυρίζουν «από το χωράφι μέχρι το ράφι».

»Μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση απαντά με εμπαιγμό, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μέτρα-κοροϊδία, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ούτε τη βούληση ούτε τη στρατηγική να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Η εφαρμογή της τρέχουσας ΚΑΠ γίνεται χωρίς σχέδιο, χωρίς κοινωνικό έλεγχο και με πλήρη αδιαφορία για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, ενώ η συμφωνία ΕΕ–Mercosur, ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε μαζικές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων χαμηλού κόστους και αμφίβολων προδιαγραφών, σε βάρος της ελληνικής παραγωγής. Και όταν η ΚΑΠ μετά το 2027, όπως αυτή την στιγμή σχεδιάζεται στις Βρυξέλλες, θα αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» του πρωτογενή τομέα.

»Η αλήθεια είναι απλή και αμείλικτη:

Η ΝΔ θέλει έναν πρωτογενή τομέα χωρίς αγρότες.

Θέλει συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λίγα χέρια, εγκατάλειψη της υπαίθρου και πλήρη εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές.

»Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στέκεται χωρίς αστερίσκους στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων και συμμετέχει δυναμικά στη μεγάλη κινητοποίηση της 13ης Φεβρουαρίου στην Αθήνα, ως συνέχεια και κλιμάκωση αυτού του δίκαιου αγώνα.

»Διεκδικούμε:

άμεση και ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής,

φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και ενέργεια,

κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα,

πάταξη της αισχροκέρδειας και των καρτέλ,

δίκαιες αποζημιώσεις και πραγματική προστασία από την κλιματική κρίση,

αύξηση του προϋπολογισμού για την ΚΑΠ μετά το 2027 και αποτροπή της εθνικοποίησης της.

»Καλούμε τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, αλλά και κάθε πολίτη που αρνείται να δει την ύπαιθρο να ερημώνει, να δώσουν μαζικό «παρών» στις 13 Φεβρουαρίου, στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.