Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις της κυβέρνησης στον επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δημοσίευμα της «ΑΥΓΗΣ», καταγγέλλει ότι επί θητείας του υπουργού Μεταφορών Κ. Κυρανάκη δόθηκαν μέσα σε οκτώ μήνες τουλάχιστον τρία έργα με απευθείας ανάθεση στον επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου, συνολικού ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει σειρά ερωτημάτων για τη νομιμότητα, την αναγκαιότητα και την επείγουσα φύση των αναθέσεων, καθώς και για την αγνόηση ευρωπαϊκών φορέων και την ύπαρξη ήδη λειτουργικών συστημάτων. Παράλληλα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ζητά απαντήσεις και αποδίδει την υπόθεση σε κυβερνητικές πρακτικές που καθιστούν αναγκαία την πολιτική αλλαγή με προοδευτικό χαρακτήρα.

Δείτε την αναλυτικά την ανακοίνωση

Το δημοσίευμα της ΑΥΓΗΣ με τίτλο «Μπαράζ απευθείας αναθέσεων στον Ανδρέα Γεωργίου από τον Κυρανάκη μέσα σε 8 μήνες», αναφέρει ότι υπό τον υπουργό Μεταφορών Κ. Κυρανάκη δόθηκαν με απευθείας ανάθεση στον Κύπριο επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου, πρόσωπο που ερευνάται για την «υπόθεση Παναγόπουλου», όχι ένα, όχι δύο, αλλά τουλάχιστον τρία έργα μέσα σε διάστημα 8 μηνών.

Τα τρία έργα αφορούσαν:

• Την εκπόνηση της πλατφόρμας railway.gov.gr και του συστήματος γεωεντοπισμού των τρένων, γνωστό και ως HEPOS, ύψους 37.200 ευρώ.

• Τη δημιουργία συστήματος υποβολής καταγγελιών του ΟΑΣΑ report.oasa.gr, ύψους 22.320 ευρώ, παρότι ο οργανισμός διέθετε ήδη τέτοια πλατφόρμα.

• Από τον ΟΣΕΘ, τη «δημιουργία συστήματος υποβολής αναφορών μέσω δημιουργίας δημόσιας πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δημοσίων Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης».

Ορισμένα ερωτήματα είναι εύλογα, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις:

• Πρόκειται για έργα που πράγματι πληρούσαν τις προϋποθέσεις της απευθείας ανάθεσης;

• Ορθά αποκλείστηκε η επιλογή διαγωνισμών;

• Γιατί αγνοήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) για το HEPOS που υποστήριξε ότι σε καμία χώρα της ΕΕ δεν χρησιμοποιούνται τα δορυφορικά συστήματα και το GPS ως μέτρο ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, ενώ ο κ. Κυρανάκης επένδυε σ’ αυτά ως μέτρο ασφάλειας;

• Έχουν διατυπωθεί κριτήρια ανάθεσης για το έργο railway.gov.gr;

• Το σύστημα υποβολής καταγγελιών του ΟΑΣΑ, report.oasa.gr, από τη στιγμή που ήδη διαθέτει ανάλογο σύστημα, ήταν τόσο επείγον ώστε να γίνει απευθείας ανάθεση;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να σταματήσει να ζητά απαντήσεις και αποδείξεις για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, εκπληρώνοντας και την υποχρέωση ελέγχου που του έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό.

Ωστόσο είναι πλέον σαφές. Δεν πάει άλλο. Η ώρα της πολιτικής αλλαγής και πλησιάζει και επιβάλλεται. Με προοδευτικό πρόσημο.

