Η διαδικασία εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της Hellenic Train για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο η διαδικασία πιστοποίησης τύπου τροχαίου υλικού για τους νέους ηλεκτροκίνητους συρμούς που προορίζονται για τη Hellenic Train, μετά την άφιξη στη χώρα του συρμού δοκιμών Coradia Stream.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ο συρμός δοκιμών έχει ήδη μεταφερθεί στο μηχανοστάσιο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως βάση στάθμευσης όταν δεν εκτελούνται δοκιμαστικά δρομολόγια. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης νέου τροχαίου υλικού.

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε πραγματικές συνθήκες

Ο Coradia Stream θα υποβληθεί σε σειρά εκτεταμένων δοκιμών σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Η διαδικασία υλοποιείται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Hellenic Train, της Alstom και των αρμόδιων φορέων, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ασφάλειας.

Οι δοκιμές στο ελληνικό δίκτυο αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος Μαΐου και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συμβατότητα του συρμού με την ηλεκτρική τροφοδοσία, την αλληλεπίδρασή του με τη σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και τη λειτουργία κρίσιμων τεχνικών συστημάτων.

Ο συγκεκριμένος συρμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ελέγχους και δοκιμές, χωρίς να διαθέτει εσωτερικά ή εξωτερικά χαρακτηριστικά επιβατικής χρήσης. Είναι εξοπλισμένος με ειδικά συστήματα μετρήσεων, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου δεν επιτρέπεται η επιβίβαση κοινού, ενώ τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο από πιστοποιημένους μηχανοδηγούς που έχουν ολοκληρώσει τη σχετική εκπαίδευση.

Η διαδικασία πιστοποίησης αποτελεί μέρος της έγκρισης διάθεσης στην αγορά (market authorization) και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, με την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).

Ο συρμός δοκιμών είναι ίδιου τύπου με εκείνους που θα ενταχθούν στον στόλο της Hellenic Train, ενσωματώνοντας τα ίδια τεχνολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Το Coradia Stream ανήκει στην οικογένεια Coradia της Alstom, μία από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες συρμών διεθνώς, με περισσότερες από 4.500 μονάδες σε λειτουργία σε Ευρώπη, Αφρική και Βόρεια Αμερική.

Η πιστοποίηση των νέων συρμών εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Hellenic Train, ύψους 308 εκατ. ευρώ, που αφορά την ανανέωση και ενίσχυση του τροχαίου υλικού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και τη σταδιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες.

«Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, υλοποιείται μια τόσο μεγάλη επένδυση»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνστανστίνος Κυρανάκης, δήλωσε:

«Νέα τρένα σημαίνουν αξιοπιστία, σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, συνέπεια στην εκτέλεση των δρομολογίων και υψηλότερες ταχύτητες, άρα συνολικά μια αναβαθμισμένη επιβατική εμπειρία. Το τρένο δοκιμών βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και ξεκινά τα προβλεπόμενα δοκιμαστικά δρομολόγια. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, υλοποιείται μια τόσο μεγάλη επένδυση για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου σε όλα τα επίπεδα -υποδομές, σταθμούς και τροχαίο υλικό- με στόχο έναν πιο σύγχρονο, πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο σιδηρόδρομο για τους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω την ιταλική κυβέρνηση και τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato για τη στρατηγικής σημασίας επένδυση».

«Προτεραιότητα η ασφάλεια και η συμμόρφωση»

Αναφερόμενος στη διαδικασία πιστοποίησης, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Roberto Rinaudo, σημείωσε:

«Η πιστοποίηση των νέων συρμών αποτελεί ένα απολύτως θεσμοθετημένο και απαιτητικό στάδιο, το οποίο υλοποιείται με προτεραιότητα την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, μέσα από δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προχωρήσουμε με συνέπεια στα επόμενα βήματα για την ένταξη ενός νέου, σύγχρονου στόλου που θα συμβάλει στη σταδιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών προς τους επιβάτες».

Alstom: Έμφαση σε ασφάλεια, αποδοτικότητα και άνεση

Από την πλευρά της Alstom, η Managing Director της Alstom Greece, Παναγιώτα Κατή, ανέφερε:

«Είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού ορόσημου τόσο για την Alstom όσο και για την Ελλάδα. Ο νέος στόλος των σύγχρονων ηλεκτροκίνητων τρένων, που κατασκευάζεται στο Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano, θα διασφαλίζει υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, ασφάλεια και αξιόπιστη λειτουργία, προσφέροντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα άνεσης και προσβασιμότητας για όλους τους επιβάτες. Η πιστοποίηση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου ένα έτος και θα υλοποιηθεί με τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς αφορά στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και άνεση των επιβατών».