Ο 36χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 11 και 13 ετών.

Σοκ προκαλεί στη Γερμανία η άγρια δολοφονία ενός 36χρονου ελεγκτή τρένου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 26χρονο επιβάτη χωρίς εισιτήριο. Την ίδια ώρα, νέα δραματική διάσταση στην υπόθεση δίνει η είδηση ότι ο πατέρας του θύματος υπέστη ήπιο καρδιακό επεισόδιο μετά την τραγική απώλεια του γιου του.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο πατέρας του Σερκάν Κ. μεταφέρθηκε με έμφραγμα στο νοσοκομείο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του παιδιού του, ωστόσο η κατάστασή του δεν κρίνεται πλέον σοβαρή και έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το φονικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση τρένου από τον σταθμό στο Λάντστουλ της Βόρειας Ρηνανίας – Παλατινάτου. Ο Σερκάν Κ., ελεγκτής του τρένου και πατέρας δύο παιδιών ηλικίας 11 και 13 ετών, πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων, όταν διαπίστωσε ότι ένας 26χρονος επιβάτης δεν είχε εισιτήριο.

Όταν του ζήτησε να κατέβει από το τρένο, ο άνδρας αντέδρασε βίαια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρώτα απείλησε τον ελεγκτή σηκώνοντας τη γροθιά του και στη συνέχεια άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι με αγριότητα.

Η αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση και ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Λίγο αργότερα κατέφθασαν διασώστες που μετέφεραν τον 36χρονο σε νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του την Τετάρτη.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο 26χρονος φερόμενος δράστης δηλώνει Έλληνας και κατοικεί στο Λουξεμβούργο, ενώ δεν είχε γνωστό ποινικό μητρώο στη Γερμανία. Οι γερμανικές Αρχές έχουν ήδη ενημερώσει την ελληνική πρεσβεία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί προξενική συνδρομή.

Αρχικά είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, το οποίο πλέον αναμένεται να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο του ελεγκτή.

Οι αρχές εξετάζουν καταθέσεις μαρτύρων και βιντεοληπτικό υλικό από το τρένο προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της επίθεσης, σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη γερμανική κοινή γνώμη.