Η αρνητική εικόνα για το Bitcoin συνδέεται και με την ευρύτερη αποστροφή κινδύνου στις αγορές, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση και η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη και στα πολύτιμα μέταλλα.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται κάτω από τα 67.000 δολάρια, καθώς εντείνεται το κύμα πωλήσεων και αυξάνεται ο σκεπτικισμός των επενδυτών για τον ρόλο και τη χρησιμότητα των κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα κινείται κάτω από αυτό το επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2024, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Η πτώση επιταχύνθηκε μετά τη διάσπαση του ορίου των 70.000 δολαρίων, το οποίο θεωρούνταν κρίσιμο τεχνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Μέσα σε μία εβδομάδα, το Bitcoin καταγράφει απώλειες περίπου 20%, ενώ η τιμή του διαμορφώθηκε κοντά στα 67.675 δολάρια, στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων μηνών.

Η υποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη στο Bitcoin ως αποθεματικό αξίας, αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό και εναλλακτικό μέσο συναλλαγών δείχνει να εξασθενεί. Το ψηφιακό νόμισμα κινείται σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, όπως οι μετοχές, ενώ η χρήση του ως μέσο πληρωμών παραμένει περιορισμένη.

Από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, το Bitcoin έχει χάσει πάνω από 45% της αξίας του. Σε ετήσια βάση, σημειώνει πτώση σχεδόν 30%, την ώρα που ο χρυσός καταγράφει ισχυρή άνοδο, εντείνοντας τις συγκρίσεις μεταξύ των δύο ως ασφαλών καταφυγίων.

Οι πιέσεις είναι γενικευμένες στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Ether έχει υποχωρήσει περισσότερο από 23% μέσα στην εβδομάδα, ενώ η Solana κινήθηκε σε χαμηλό διετίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων, με δισεκατομμύρια δολάρια σε long και short θέσεις να έχουν εκκαθαριστεί, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα.

Η αρνητική εικόνα για το Bitcoin συνδέεται και με την ευρύτερη αποστροφή κινδύνου στις αγορές, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ βρίσκονται υπό πίεση και η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη και στα πολύτιμα μέταλλα. Την ίδια στιγμή, στοιχεία δείχνουν ότι η θεσμική συμμετοχή στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχει περιοριστεί, με τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια στις ΗΠΑ να εμφανίζουν καθαρές εκροές το 2026.