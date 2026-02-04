Ο χρυσός ενισχύθηκε μέσα στην ημέρα κατά 2,4% στα 5.054,6 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο περίπου 3,4%.

Οι τιμές του χρυσού και του αργύρου κινούνται ανοδικά την Τετάρτη, επεκτείνοντας την ανάκαμψη μετά τη βίαιη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας, με τους αναλυτές ωστόσο να επισημαίνουν ότι η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη συνέχιση των κερδών των πολύτιμων μετάλλων.

Ο χρυσός ενισχύθηκε μέσα στην ημέρα κατά 2,4% στα 5.054,6 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο περίπου 3,4%. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αντίδραση του αργύρου, που κατέγραψε άνοδο 5,8% στα 90 δολάρια ανά ουγγιά και τα futures να κινούνται έως και 8% υψηλότερα.

Η ανοδική κίνηση ακολουθεί το ιστορικό sell-off της Παρασκευής, όταν ο χρυσός υποχώρησε σχεδόν κατά 12%, ενώ ο άργυρος κατέρρευσε κατά 30%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το 1980.

Σύμφωνα με την ING, η αντίδραση του χρυσού αντικατοπτρίζει την επιστροφή αγοραστών που αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές, καθώς οι ευρύτερες αγορές παρουσίασαν σημάδια σταθεροποίησης και το δολάριο εξασθένησε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, ανέφερε ότι οι πελάτες της τράπεζας εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα πιο επιφυλακτικοί, αναζητώντας προστασία και περιορίζοντας την έκθεσή τους στον τεχνολογικό κλάδο. Όπως σημείωσε, μέρος της ρευστότητας φαίνεται να επανατοποθετείται στις αγορές κεφαλαίου και, τους τελευταίους μήνες, στα πολύτιμα μέταλλα, αν και οι βασικές κατανομές ενεργητικού παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.

Η Goldman Sachs διατηρεί τιμή-στόχο τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά για τον χρυσό έως το τέλος του 2026, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και την ενίσχυση των τοποθετήσεων σε ETFs καθώς η Federal Reserve προχωρά σε μειώσεις επιτοκίων.

Ακόμη πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η Bank of America, η οποία εκτιμά ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει τα 6.000 δολάρια τους επόμενους μήνες, αν και προειδοποιεί για την ταχύτητα της πρόσφατης ανόδου και την αυξημένη μεταβλητότητα.