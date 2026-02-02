Οι τιμές του χρυσού και της χρυσής λίρας στο διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου σημείωσαν ισχυρή πτώση.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν όσοι τοποθετήθηκαν σε χρυσές λίρες την Παρασκευή, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις 72 ωρών έχασαν περίπου το 12% της επένδυσής τους, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη ζημία. Η απότομη διόρθωση στις τιμές του χρυσού έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, με τις εξελίξεις να παραμένουν ρευστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συναλλαγών με ιδιώτες της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές του χρυσού και της χρυσής λίρας στο διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου σημείωσαν ισχυρή πτώση, κινούμενες σε διψήφια ποσοστά τόσο στην τιμή αγοράς όσο και στην τιμή πώλησης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη ραγδαία υποχώρηση της αξίας του πολύτιμου μετάλλου μέσα σε λίγες ημέρες.

Ειδικότερα, η τιμή αγοράς χρυσού τίτλου 0,995–1,000 ανά γραμμάριο μειώθηκε από τα 130,81 ευρώ στις 30 Ιανουαρίου στα 115,08 ευρώ στις 2 Φεβρουαρίου, καταγράφοντας πτώση περίπου 12%. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην τιμή πώλησης, η οποία υποχώρησε από τα 147,71 ευρώ στα 129,89 ευρώ ανά γραμμάριο, με απώλειες της τάξης του 12,1%.

Παρόμοια πορεία ακολούθησε και η χρυσή λίρα Αγγλίας. Στις λίρες παλαιάς κοπής, η τιμή αγοράς μειώθηκε από τα 966,17 ευρώ στα 849,75 ευρώ, σημειώνοντας πτώση περίπου 12,1%, ενώ η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 995,56 ευρώ από 1.131,87 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 12%. Ανάλογες μειώσεις παρατηρήθηκαν και στις λίρες Ελισάβετ, ανεξαρτήτως έτους κοπής, καθώς και στις λιποβαρείς ή διαφορετικού τίτλου λίρες, με τα ποσοστά πτώσης να κινούνται στο ίδιο εύρος.

Η πτώση του 12% αντανακλά τις απώλειες που είχαν ήδη καταγραφεί από την περασμένη Παρασκευή. Ωστόσο, η καθοδική πορεία φαίνεται να συνεχίζεται, καθώς σήμερα η τιμή της ουγγιάς χρυσού υποχώρησε στα 4.535,8 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες περίπου 6,7% σε σύγκριση με την Παρασκευή. Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας ενδέχεται να κινηθεί αύριο κοντά στα 935,83 ευρώ.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η αγορά του αργύρου, με τις τιμές να υποχωρούν κατά περίπου 11,7% και την ουγγιά να διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια. Τα ετήσια κέρδη του αργύρου περιορίστηκαν στο 139%, από 255,6% που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, ο χρυσός εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρά κέρδη σε ετήσια βάση, καθώς τους τελευταίους 12 μήνες έχει ενισχυθεί περίπου κατά 66%. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν κοντά στο 90% μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια συνέβαλε στην ενίσχυση του δολαρίου από πολυετή χαμηλά, αν και το αμερικανικό νόμισμα παρέμεινε κοντά σε δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση. Την ίδια στιγμή, η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επέλεξε τον πρώην διοικητή της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, ως υποψήφιο για την προεδρία της Fed, περιόρισε την αβεβαιότητα στις αγορές και λειτούργησε καταλυτικά για την περαιτέρω υποχώρηση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων.