Η αστυνομία του Τορόντο αναζητά δύο άνδρες που πυροβόλησαν το κτίριο με ένα μόνο πιστόλι και διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Δύο άνδρες πυροβόλησαν το προξενείο των ΗΠΑ στο κέντρο του Τορόντο την Τρίτη.

Οι δράστες, οι οποίοι αναζητούνται από τις Αρχές πέρασαν από το προξενείο, γύρω στις 4:30 π.μ., βγήκαν από ένα λευκό Honda CR-V και πυροβόλησαν χρησιμοποιώντας ένα πιστόλι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Τορόντο, Φρανκ Μπαρέντο. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

«Αυτά τα προξενεία αξίζουν αυξημένης επαγρύπνησης και ασφάλειας αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κρις Λέδερ, επικεφαλής επιθεωρητής της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας.

Ο επιθεωρητής Λέδερ δήλωσε ότι η ένοπλη επίθεση στο προξενείο διερευνάται ως περιστατικό εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, ο τοπικός πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, άφησε να εννοηθεί ότι οι πυροβολισμοί θα μπορούσαν να σχετίζονται με τον πόλεμο που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν και τη δολοφονία του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Χαμενεΐ, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ο Φορντ χαρακτήρισε την επίθεση «απόλυτα απαράδεκτη» και σημείωσε ότι στην περιοχή δεν είναι συνηθισμένοι «σε τέτοια περιστατικά είτε αφορά αντισημιτισμό ισλαμοφοβία κλ.π. Είναι απαράδεκτο που το βλέπουμε αυτό στον Καναδά. Θα παράσχουμε όλα τα μέσα στην αστυνομία, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές και θα εφαρμόσουμε στο έπακρο τον νόμο. Είμαστε μία στενά συνδεδεμένη, αγαπημένη κοινότητα, οι δράστες θα πρέπει να συλληφθούν και να πάνε φυλακή. Αντιμετωπίζουμε έναν διαφορετικό κόσμο, δεν έχω δει κάτι τέτοιο ποτέ σε όλη μου τη ζωή εδώ. Πρέπει να βάλουμε κάμερες σε όλους τους χώρους θρησκείας, έχουμε θεσπίσει εισαγγελικές ομάδες ειδικά για εγκλήματα μίσους και ελπίζω οι δικαστές να τους βάλουν φυλακή και να πετάξουν το κλειδί» είπε μεταξύ άλλων ο Φορντ για το περιστατικό.

Σε πλάνα φάνηκαν τουλάχιστον δύο σημάδια από σφαίρες σε μια γυάλινη πόρτα στην κύρια είσοδο του προξενείου, το οποίο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη λεωφόρο που οδηγεί στο νομοθετικό σώμα του Οντάριο και περιβάλλεται από μεγάλα δικαστήρια και νοσοκομεία.

Μέρος του δρόμου ακριβώς μπροστά από το κτίριο έκλεισε νωρίτερα. Η αστυνομία ζητούσε βοήθεια από μάρτυρες που ενδέχεται να είχαν καταγράψει βίντεο από κάμερες στο ταμπλό των οχημάτων τους.

Το προξενείο, το οποίο βρίσκεται επίσης κοντά στο Δημαρχείο, αποτελεί συχνά θέατρο διαμαρτυριών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδήλωσης αυτό το Σαββατοκύριακο κατά της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν.

Οι αρχές δήλωσαν ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στα αμερικανικά και ισραηλινά προξενεία στο Τορόντο και την Οτάβα.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε τρεις συναγωγές στο Τορόντο.

Με πληροφορίες των NY Times