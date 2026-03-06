Ο δράστης, Ντιάγκα Ντιαγκνέ, φορούσε φούτερ με την επιγραφή Property Of Allah και μπλουζάκι με την ιρανική σημαία.

Συγκλονιστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Όστιν του Τέξας, όταν ένας 53χρονος άνδρας άνοιξε πυρ έξω από μπαρ, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας 16. Οι στιγμές ακραίας έντασης καταγράφηκαν από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης, Ντιάγκα Ντιαγκνέ, φορούσε φούτερ με την επιγραφή Property Of Allah και μπλουζάκι με την ιρανική σημαία. Κρατώντας ένα τουφέκι, άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους παρευρισκόμενους.

{https://x.com/TheIntelVault/status/2029768272946544939}

Στα βίντεο φαίνονται οι προσπάθειες των αστυνομικών να τον εξουδετερώσουν πριν προκαλέσει περισσότερα θύματα. Η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας περιέγραψε ότι οι συνάδελφοί της ξέσπασαν σε κλάματα όταν παρακολούθησαν τα συγκλονιστικά πλάνα.

Τα θύματα της επίθεσης ήταν η 21χρονη φοιτήτρια Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής Ράιντερ Χάρινγκτον και ο 30χρονος Χόρχε Πέντερσον. Από τους 16 τραυματίες, ο ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.