Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Χάλεντ Μοχάμεντ Μπαλάμα, δήλωσε ότι ο τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας παραμένει ισχυρός, ανθεκτικός και σταθερός, επισημαίνοντας ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και να εξυπηρετούν το κοινό χωρίς καμία διακοπή σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε δήλωσή του από το Άμπου Ντάμπι, ο διοικητής τόνισε ότι οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές εταιρείες των ΗΑΕ παρέχουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να προσαρμόζεται και να διατηρεί υψηλά επίπεδα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Ο Μπαλάμα υπογράμμισε ότι η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει δημιουργήσει, μέσα σε περισσότερα από 53 χρόνια λειτουργίας, μια ισχυρή κληρονομιά εμπιστοσύνης και σταθερότητας. Όπως ανέφερε, η πορεία αυτή βασίζεται στη στρατηγική καθοδήγηση της ηγεσίας της χώρας και σε ένα θεσμικό πλαίσιο που ενισχύει τη διακυβέρνηση, τη διαφοροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η Κεντρική Τράπεζα δείχνουν ότι ο τραπεζικός τομέας των ΗΑΕ διατηρεί ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 17%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ξεπερνά το 146,6%, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα διεθνή κανονιστικά όρια. Παράλληλα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα έχουν ξεπεράσει τα 5,42 τρισεκατομμύρια ντιρχάμ, γεγονός που αντανακλά τη δυναμική και την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Ο διοικητής σημείωσε επίσης ότι τα τραπεζικά και συστήματα πληρωμών των ΗΑΕ λειτουργούν με πλήρη αποτελεσματικότητα, υποστηριζόμενα από προηγμένες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την ασφαλή και αδιάλειπτη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, οι τράπεζες εφαρμόζουν σύγχρονα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και συνέχειας λειτουργίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Μπαλάμα, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τους βασικούς δείκτες χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να πραγματοποιεί τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα του συστήματος. Παράλληλα, διατηρεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομισματικής και προληπτικής πολιτικής που της επιτρέπει να λαμβάνει έγκαιρα μέτρα για την προστασία της σταθερότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο διοικητής επανέλαβε τη δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να στηρίζει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.