Το παράνομο όφελος από τη δραστηριότητα υπολογίζεται στις 360.000 ευρώ.

Στη σύλληψη ενός 59χρονου αλλοδαπού προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος διακινούσε μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Εγνατία Οδό και σε έρευνα που ακολούθησε στο τρέιλερ που έφερε το όχημα, βρέθηκαν 33.127 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, τα οποία ήταν κρυμμένα στο εσωτερικό του οχήματος και σε πλαίσια από κουφώματα αλουμινίου.

{https://youtu.be/q7RcKy3Zq4Q}

Ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε εταιρεία στο όνομά του και φορολογικά παραστατικά για τη νόμιμη μεταφορά προϊόντων, ενώ είχε τοποθετήσει στο όχημά του ειδικές κρύπτες για την απόκρυψη των λαθραίων εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το τελευταίο έτος ο 59χρονος διακίνησε περίπου 720.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, με τα παράνομα κέρδη να υπολογίζονται στις 360.000 ευρώ. Το όχημα και το τρέιλερ κατασχέθηκαν, ενώ στη κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 200 ευρώ και 2 κινητά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο 59χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.