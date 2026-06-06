Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο όπου διαρκεί τέσσερις ώρες λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σχεδιασμού και αποτύπωσης.

Με τα μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Χιλιάδες μαθητές θα δώσουν το παρών στα εξεταστικά κέντρα της χώρας για να διαγωνιστούν σε αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών και την επαγγελματική τους κατεύθυνση, διεκδικώντας μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία ΙΙ, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Πρόκειται για μαθήματα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αντίστοιχες ειδικότητες, καθώς αξιολογούν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και την ικανότητα εφαρμογής τους σε πρακτικά ζητήματα του κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Η έναρξη των εξετάσεων έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 το πρωί, με τους υποψηφίους να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες για τα περισσότερα μαθήματα, ενώ στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο η εξέταση διαρκεί τέσσερις ώρες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σχεδιασμού και αποτύπωσης.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην εξεταστική πορεία των μαθητών των ΕΠΑΛ, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το άγχος και την πίεση της διαδικασίας, αξιοποιώντας την προετοιμασία που προηγήθηκε όλη τη σχολική χρονιά.

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Τα αντικείμενα που μηδενίζουν το γραπτό στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο θα χρησιμοποιήσουν κόλλες Γραμμικού Σχεδίου και πρέπει να δώσουν προσοχή στα κάτωθι σημεία:

Για το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο δίνεται στους υποψήφιους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 0,50 μ. Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 0,50 μ. Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων ανάλογων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, περίπου σε διάσταση Α4), μολύβια (μηχανικά κ.λπ) με διαφορετική σκληρότητα και πενάκια μαύρης μελάνης για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα

σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λπ.), καθώς και μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ σε Ηλεκτροτεχνία, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ .

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ - Όλες οι ημερομηνίες

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας τις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας μια απαιτητική περίοδο που αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των υποψηφίων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, όταν οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Καθώς η εξεταστική διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία, οι υποψήφιοι καλούνται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους και να αξιοποιήσουν την προετοιμασία των προηγούμενων μηνών, με στόχο την καλύτερη δυνατή επίδοση στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.